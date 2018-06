Le onde dell' oceano nel sud dell' Australia si colorano di magici riflessi nelle foto di

“La dignità…”. Sbam - lo schiaffone a Ilary Blasi. La vip della tv riceve l’invito al GF Vip e risponde così (che affronto) : Dopo il grande successo del GF Vip 2 che ha avuto fra i suoi protagonisti Cecilia Rodriguez, Daniele Bossari e Giulia De Lellis è arrivato il momento di scoprire il cast della terza edizione del reality che, ancora una volta, vedrà al timone Ilary Blasi. La caccia alle ‘very important person’ chiamate ad animare la terza edizione del reality condotta dalla moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti è iniziata, e dopo le prime ...

Papa Francesco : non lasciare migranti in balia delle onde : Roma – Di seguito le parole di Papa Francesco. Le Beatitudini di Gesù nel Vangelo “insegnino a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balia delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia. Ci portino a non vivere del superfluo, a spenderci per la promozione di tutti, a chinarci con compassione sui più deboli. Senza la comoda illusione che, dalla ricca tavola di pochi, possa ‘piovere’ ...

Migranti - il Papa : "Non lasciate in balia delle onde chi fugge dalla fame" : Il monito di Papa Francesco arriva mentre la nave Aquarius sta facendo rotta verso Valencia. E, sebbene non nomini mai il nome di Matteo Salvini, che ha vietato alla Ong tedesca di scaricare 629 immigrati clandestini nei nostri porti, sembra quasi il governo italiano (e, più in generale, i governi europei), il destinatario del discorso pronunciato da Bergoglio ai Maestri del Lavoro, ricevuti oggi in Vaticano. "Non lasciate in balia delle onde - ...

Costretta a nascondersi per 27 anni - ora è il volto della guerra alla mafia : Una sera d'estate, è il 24 giugno 1991: all'interno di una pizzeria entrano tre uomini chiedendo del proprietario, poi aprono il fuoco con due revolver calibro 38 e un fucile a canne mozze. Nicolò Atria...

Stadio della Roma - l'assessore che ha detto no risponde su Fb. Così Maran : "Sommerso dai messaggi. Ma dovrebbe essere normale" : Nel post: "Felice che molti abbiano ritrovato o confermato la loro fiducia nella politica". Nelle intercettazioni sull'inchiesta Romana la notizia che avrebbe rifiutato un appartamento dal gruppo dell'imprenditore Luca Parnasi

onde gravitazionali : potrebbero essere nate da tunnel dello spaziotempo : Il primo segnale delle Onde gravitazionali potrebbe non essere stato emesso dalla collisione tra due buchi neri, ma da oggetti molto più esotici: dei tunnel dello spaziotempo, i ‘wormhole’, come quello attraversato dai protagonisti del film Interstellar. E’ l’ipotesi, pubblicata sulla rivista Physical Review D, per spiegare alcune anomalie in contrasto con le leggi della fisica quantistica che governano il mondo delle ...

Il viaggio di Arturo - anime perse tra le onde dell'Atlantico : Il mistero si infittisce quando Marco, il secondo ufficiale del mercantile, consegna al comandante il diario di bordo trovato in barca dove due mani diverse hanno scritto la cronaca della crociera ...

Ancona. Untore dell’Hiv - polizia diffonde nome e foto : si chiama Claudio Pinti : Claudio Pinti aveva scoperto undici anni fa di essere positivo. È stata la sua attuale compagna a sporgere denuncia, dopo aver scoperto di essere stata contagiata. L'uomo adescava le donne sopratutto sulle chat online. La polizia ha deciso di pubblica nome e foto proprio per il rilevante interesse pubblico" del caso.Continua a leggere

Il finale di Shadowhunters farà felici i fan? Todd Slakvin risponde alle domande sulle coppie della serie : A una settimana dalla cancellazione, i fan si chiedono se il finale di Shadowhunters sarà in grado di concludere degnamente la storia della serie fantasy tratta dai romanzi di Cassandra Clare. Gli appassionati della saga hanno ancora a disposizione dieci episodi che concluderanno la terza stagione e a questi si aggiunge il doppio finale da due ore, ordinato da Freeform, che darà modo di chiudere il cerchio. I fan di tutto il mondo, ispirati ...

Spazio : scoperta la sorgente delle microonde anomale nella Via Lattea : Individuata la sorgente delle microonde anomale. La cosiddetta Anomalous Microwave Emission (Ame) sarebbe prodotta da cristalli di diamanti di dimensioni nanometriche e non dagli idrocarburi aromatici policiclici, come ritenuto finora dalla comunità scientifica. La scoperta, pubblicata su Nature Astronomy, è stata effettuata da un gruppo di astronomi dell’Università di Cardiff, grazie agli strumenti installati sul Greeen Bank Telescope e ...

Figliomeni-Rollero : Viadotto Magliana città della mondezza : Roma – Francesco Figliomeni e Marco Rollero hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. Si tratta rispettivamente del Consigliere comunale di Fratelli d’Italia e del presidente del Club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia. “Oramai e’ chiaro a tutti che il M5S che governa Campidoglio e Municipio XI non conosce la realtà cittadina. La zona in questione da tempo brulica di campi rom ...

Non ha i soldi per il funerale - nasconde il cadavere della zia per sei mesi : Un uomo di 66 anni è stato denunciato ad Asti per occultamento di cadavere: nascondeva la zia in casa da mesi. Gli ufficiali giudiziari della zona si erano presentati nell'abitazione per comunicargli lo...

Asti. Sessantenne nasconde cadavere della zia morta a gennaio : Aveva nascosto in casa il cadavere della zia. La donna era morta lo scorso gennaio. L’uomo non aveva i soldi

Asti - nasconde il cadavere della zia in casa per 5 mesi/ Ultime notizie : “Non avevo i soldi per il funerale” : Asti, nasconde il cadavere della zia in casa per 5 mesi: “Non avevo i soldi per il funerale”. La scoperta è stata fatta da un ufficiale giudiziario. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 22:40:00 GMT)