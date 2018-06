Le chat della Raggi su Lanzalone | A lui tutti i dossier caldi

Milano - Bambina espulsa da un istituto di infanzia per i commenti in chat della mamma : Il Parlamento è sostanzialmente operativo da pochi giorni, ed ecco che già un deputato - il leghista Daniele Belotti - presenta la sua prima interrogazione, destinata all'istituto Scolastico Regionale (USR) della Lombardia, per un episodio alquanto singolare Una Bambina di 4 anni, frequentante una scuola di infanzia paritaria a Milano, ad una settimana dal termine dell'anno scolastico è stata espulsa dall'istituto. Secondo l'onorevole Belotti, ...

Sorrento - le chat del branco che ha stordito e stuprato la turista inglese : così si vantavano della violenza sessuale : “Ci siamo fatti una nonnina… 40/50 anni… m’agg fatt nu tavolone cu na milf… era nu patanone incredibile… quello che ho visto ieri mai visto in vita mia”. Mentre la cinquantenne turista inglese drogata e violentata dal branco tornava sconvolta e disperata in Inghilterra, sulla chat ‘Cattive abitudini’ e in altre conversazioni whatsapp i suoi carnefici ridevano e scherzavano sull’accaduto. E dileggiavano l’età della donna. Messaggi scambiati nei ...

Briar è un’app per chattare con il massimo della privacy sfruttando la rete Tor : Briar è un'applicazione di messaggistica appositamente progettata per attivisti, giornalisti e chiunque abbia necessità di comunicare con un livello di privacy superiore rispetto a quello garantito dalla crittografia end-to-end implementata nella maggior parte delle app di messaggistica in circolazione. L'articolo Briar è un’app per chattare con il massimo della privacy sfruttando la rete Tor proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp - vietato l'uso della chat ai minori di 16 anni : i dubbi dell'esperto sulla "app gratis" : "Il divieto ai minori di 16 anni è semplicemente la prova che Whatsapp non è gratis". Guido Scorza, 44 anni, avvocato esperto di Internet, già membro del Team Digitale di Palazzo Chigi, commenta così all'agenzia Agi l’aggiornamento dei termini di servizio della popolare app di messaggistica. Tecnica

Google chat : la rivoluzione della messaggistica che punta a sostituire gli SMS : Gli smartphone sono senza dubbio una delle innovazioni tecnologiche più importanti dell’ultimo decennio, contribuendo a modificare l’interazione tra le persone e i sistemi di comunicazione, rendendo possibile l’avvento anche su mobile di social network e piattaforme di messaggistica che ogni giorno vengono usate da miliardi di persone in ogni parte del pianeta. I servizi di messaggistica istantanea, in particolare, hanno reso ...

Grande Fratello - il fidanzato della senatrice e la Bramieri incastrati da una chat. Spuntano i messaggi erotici : A 'Domenica Live' Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello, rivela il lato oscuro di Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della senatrice Pd Stefania Pezzopane e concorrente della nuova ...

Terrorismo - gestiva chat pro Isis - lo studente tornerà a scuola. Nessuno tra i compagni sa della sua vita segreta : tornerà regolarmente a scuola domani il ragazzino friulano di origini algerine che gestiva chat e canali Telegram di propaganda jihadista e che è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo una lunga ...