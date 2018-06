Lavoro | il piano per il Sud | Rilanciare gli sgravi contributivi Inps e Inail

PIANO Lavoro " Zannini 'si smarca' da De Luca e ammonisce : ottimo progetto - ma passiamo ai fatti GUARDA LE FOTO : 21:59:30 "Il PIANO del LAVORO illustrato questa mattina dal Presidente Vincenzo De Luca, rappresenta un'opportunità occupazionale irripetibile per i giovani in cerca di LAVORO della Regione Campania." ...

Gli stati generali del Lavoro a Napoli : 'Subito un piano da tre miliardi di euro' : 'Le Regioni del Sud devono fare blocco e chiedere un piano del lavoro per i giovani da centinaia di migliaia di assunzioni nella pubblica amministrazione da tre miliardi, il 5% degli incentivi alle ...

Infortuni : in Veneto piano strategico per la sicurezza sul Lavoro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “La prevenzione del rischio – ha ribadito l’assessore – è quindi il cardine del nuovo piano strategico: intensificare, ma soprattutto riqualificare vigilanza e controlli sui luoghi di lavoro, significa accompagnare aziende e lavoratori a verificare preventivamente la corr

Infortuni : in Veneto piano strategico per la sicurezza sul Lavoro : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - Sta prendendo forma in Veneto il piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro, frutto del tavolo di coordinamento tra tutti gli enti preposti voluto dal presidente della regione e convocato dieci giorni fa. Oggi il coordinamento degli enti preposti, di cui fa

Infortuni : in Veneto piano strategico per la sicurezza sul Lavoro : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – Sta prendendo forma in Veneto il piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro, frutto del tavolo di coordinamento tra tutti gli enti preposti voluto dal presidente della regione e convocato dieci giorni fa. Oggi il coordinamento degli enti preposti, di cui fanno parte Regione, Spisal, Arpav, Inail, Ispettorato Interregionale del lavoro, Vigili del Fuoco e parti sociali, ha esaminato a palazzo Balbi ...

Infortuni : in Veneto piano strategico per la sicurezza sul Lavoro (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘La prevenzione del rischio ‘ ha ribadito l’assessore ‘ è quindi il cardine del nuovo piano strategico: intensificare, ma soprattutto riqualificare vigilanza e controlli sui luoghi di lavoro, significa accompagnare aziende e lavoratori a verificare preventivamente la correttezza delle procedure e delle attrezzature adottate per evitare che ci siano situazioni e comportamenti di ...

Piano Fca - la mappa dei poli italiani e l’incognita Lavoro senza più l’auto popolare : Piano industriale del primo giugno - Gli scenari per i poli italiani di produzione di auto Fiat Chrysler in vista dell’addio a Punto, Mito e Panda. l’incognita sindacale sulla possibilità che i modelli Maserati, Jeep e Alfa Romeo bastino a sostenere i livelli occupazionali attuali ...

Migranti - imprese e Lavoro in Africa : il piano per “aiutarli a casa loro” : L'Unione europea ha intenzione di attivare un piano per creare posti di lavoro tramite imprese e investimenti in Africa. Un modo per 'aiutarli a...

Palozzi : urge piano sicurezza contro violenze su Lavoro medici : Palozzi: in Italia 1200 all’anno. Solo nel Lazio più di 100 Roma – Di seguito il comunicato di Adriano Palozzi, vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio. “I dati, diffusi in queste ore dall’Omceo Roma, in merito alle aggressioni di medici e operatori sanitari in Italia e nel Lazio sono davvero allarmanti. Ogni anno nel Paese circa 1200 subiscono violenze sul luogo di lavoro. Oltre 100 solo nella nostra Regione. ...

Lavoro : Comune Milano vara piano da 388 assunzioni (2) : (AdnKronos) - I profili maggiormente richiesti sono quelli amministrativi e tecnici, provenienti dalle graduatorie dei concorsi appena conclusi, che hanno contato oltre 50.000 partecipanti. Novità giungono anche sul fronte delle misure di valorizzazione del personale precario grazie alla stabilizzaz