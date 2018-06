Lavoro | da luglio stop alle buste paga in contanti

Uffici tecnici al Lavoro per votare il 29 luglio : Gli Uffici tecnici del Viminale sono già al lavoro per una verifica sulla praticabilità della data del 29 luglio . Perché l'ipotesi del rapido ritorno al voto è all'ordine del giorno. Lo spread oltre trecento punti, un governo che, detta brutalmente, rischia di nascere morto. La gazzarra al Senato mentre il premier incaricato Carlo Cottarelli è al Colle con la lista dei ministri prefigura uno scenario che ...

Lavoro - Unioncamere : oltre 1 - 4 milioni di contratti entro luglio : Sono oltre 1,4 milioni i rapporti di Lavoro che le imprese hanno in programma di attivare tra maggio e luglio 2018, 425mila dei quali nel mese in corso. E, a sostegno dei venti di ripresa che ...

Restyling via Sparano - al Lavoro sul 'cuore pulsante' della strada : 'Cantieri completati per luglio' : Approfondimenti Isole verdi su via Sparano, c'è il sì della Giunta: 'Panchine, alberi e luci', a breve i lavori 27 marzo 2018 Cavi elettrici a fuoco, fumo e scintille in via Sparano: vigili del fuoco ...