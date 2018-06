L' assessore alla Cultura | alla Pubblica Istruzione e allo Sport | Fabiano Marti | Ora

Alla Festa dello Sport l'assessore comunale saluta col pugno chiuso : Il tutto, infatti, è accaduto durante una messa nell'ambito della Giornata Nazionale dello Sport lo scorso 10 giugno organizzata dalle società Sportive di Martina Franca. Sarà stata anche un'...

Pescara - ex assessore : “Feci sversate in mare prima di Ironman”. Comune : “Allarme infondato” : Domenica. Pescara è in festa per accogliere i 1500 atleti che parteciperanno a “Ironman”, una delle più importanti manifestazioni sportive contemporanee. Come da protocollo del triathlon, i partecipanti dovranno correre, pedalare e nuotare senza sosta. Solo che stavolta gli aspiranti uomini d’acciaio forse hanno attraversato un mare cosparso di detriti fecali. E questa sarebbe stata la più dura delle discipline possibili. Colpa ...

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : gli sfollati sono 130 - sopralluogo dell’assessore alla protezione civile : La Prefettura ha reso noto che sono 130 gli sfollati a seguito della frana di ieri a Bussoleno in Valsusa (Torino): i residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case dopo che ieri pomeriggio uno smottamento ha investito cinque abitazioni, a causa delle piogge intense. Stanno operando 50 volontari delle squadre anticendi boschivi e 20 della protezione civile. sono 20 i mezzi messi in campo per la pulizia strade. Impegnati 7 minipale, un ...

consiglio provinciale PAT * III Commissione : audizioni sul ddl 228 proposto dall'assessore Dallapiccola per aggiornare la normativa ... : La risposta è stata che la tecnica del "no kill" come anche quella, analoga, del "catch and release", sono adottate in tutto il mondo e occorreva quindi adeguare a questa "filosofia" la legge ...

L'assessore Mar e il consigliere Senno alla presentazione della terza edizione di "Challenge Venice" : A questo proposito Senno ha ricordato la recente approvazione da parte della Giunta comunale del codice etico dello sport, la decisione di destinare, a partire dalla prossima stagione sportiva, un '...

L'assessore dell'Ambiente Donatella Spano ha partecipato - a Bruxelles - alla task force della Crpm - la Conferenza delle Regioni Periferiche e ... : Al centro del vertice lo scambio di buone pratiche di economia circolare e gestione dei rifiuti per le comuni problematiche che hanno Sardegna e Baleari, specialmente nei mesi di maggiore afflusso ...

Roma - si è dimesso l’assessore alle Partecipate Alessandro Gennaro : si tratta dell’ottavo addio alla giunta Raggi : Alessandro Gennaro si è dimesso. Come lasciato intendere quasi due mesi fa, in concomitanza con l’addio del delegato al Commercio, Adriano Meloni, l’assessore alle Partecipate del Comune di Roma lascia il suo incarico in Campidoglio per “ragioni strettamente personali” e “incompatibilità con altri impegni professionali”. Si tratta dell’ottavo addio alla giunta capitolina in questi quasi 2 anni di mandato, compreso il giudice Raffaele De ...

L'assessore Romor alla manifestazione finale del progetto 'Sport in Cartella' : Spero sia stata l'occasione per provare a praticare uno sport tutti insieme, vedendo quanto sia divertente e quanto bene faccia. L'invito che vi faccio è che finita questa manifestazione, voi ...

L'assessore Tusa in visita alla Soprintendenza di Ragusa : Parco Forza a Kamarina, Torre Cabrera, Convento della Croce e Grotte Chiafura, sono alcuni dei siti che saranno valorizzati grazie alla Regione

Taormina - l'assessore Lo Monaco si dimette e aderisce alla lista Bolognari : Lo Monaco ha comunicato, a margine delle dimissioni, che intende proseguire l'attività politica sin qui portata avanti con il gruppo politico dell'ex vicesindaco Mario D'Agostino ed i consiglieri ...

Busta con proiettile all'assessore regionale alla sanità Paolucci : L'Aquila - Un Busta con all'interno un proiettile è stata fatta recapitare stamani alla segreteria dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci che si trova all'Aquila, a palazzo Silone, sede della giunta regionale. A denunciare il fatto la responsabile della segreteria che ha trovato la Busta nella corrispondenza giornaliera. Del fatto sono stati avvisati i carabinieri che stanno facendo i rilievi su Busta ...

Palermo : assessore Gentile - da M5s su bilancio disinformazione e allarmismi : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – “La diffusione di dati parziali e assemblati serve solo a guadagnare scampoli di ‘visibilità’ e rischia di disinformare e creare allarmismi. In attesa che il Consiglio comunale approvi il testo di bilancio consolidato proposto dalla Giunta, così come sollecitato da tanti e, da ultimo, dagli stessi revisori dei conti proprio in sede di esame dello stesso testo, l’amministrazione fornirà ...

