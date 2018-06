Larissa Iapichino salta lunghissimo | 6 38 ai campionati italiani allievi E sugli spalti

Larissa Iapichino / Video - la figlia di Fiona May vola a 6.38 e l'ex atleta urla di gioia! : Larissa Iapichino , Video : la figlia di Fiona May vola a 6.38 e raccoglie un grandissimo risultato. La mamma impazzisce di gioia e lancia un urlo incredibile. Ad appena 15 anni un vero record(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:09:00 GMT)

Larissa Iapichino vola a 6 - 38 a Rieti : e mamma Fiona May : 'Il mio era un urlo da mamma' : In questo momento la figlia di Fiona May, allenata da Gianni Cecconi e Ilaria Ceccarelli, è la numero 1 dell'anno in Europa a livello under 18, la quinta al mondo tra le under 20. La figlia d'arte ha ...