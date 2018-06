L’Aquarius è a Valencia

L’Aquarius è arrivata a Valencia : La nave carica di migranti respinta dalle autorità italiane è arrivata nel porto spagnolo dopo un viaggio di sei giorni The post L’Aquarius è arrivata a Valencia appeared first on Il Post.

Traduttori - avvocati e supermercati. Valencia abbraccia L’Aquarius : “Benvenuti a casa vostra” : Al centralino della Generalitat Valenciana non se l’aspettavano: «Hanno oltre 850 persone, e quasi duemila hanno mandato una mail, non eravamo preparati». l’Aquarius arriverà all’alba e tutto è davvero pronto adesso. Appena Valencia si è voluta ribattezzare “porto aperto”, era lunedì scorso, è cominciata la corsa a rendersi utili. Non solo quindi i...

Valencia si prepara ad accogliere L’Aquarius respinta dall’Italia : All’alba partirà un piano di accoglienza imponente per la città spagnola che non ha mai assistito a uno sbarco di seicento migranti. Leggi

L’Aquarius prevede di arrivare a Valencia domani - domenica 17 giugno : L’Aquarius, la nave della ong Sos Mediterranee che da una settimana è al centro di un caso politico in Italia e in Europa, ha fatto sapere che dovrebbe arrivare nel porto di Valencia domenica 17 giugno. Il porto della città spagnola è The post L’Aquarius prevede di arrivare a Valencia domani, domenica 17 giugno appeared first on Il Post.

L’Aquarius è ancora al largo della Sicilia : “Abbiamo bisogno di cibo e acqua per arrivare fino a Valencia” : La nave Aquarius, delle Ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, è ancora al largo delle coste Siciliane. "L'Aquarius è temporaneamente ferma al largo della Sicilia per ricevere da una nave della Guardia costiera italiana nuovi rifornimenti essenziali per percorrere il lungo tragitto fino a Valencia", spiegano su Twitter.Continua a leggere

In 4 giorni circa 500 migranti delL’Aquarius saranno portati a Valencia su navi italiane. Macron : Italia cinica. Madrid : rischi penali : Lo annuncia Sos Mediterranée, lo conferma il ministro Toninelli e fornisce i dettagli Medici senza Frontiere. 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi Italiane e condotti a Valencia» nel giro di quattro giorni. La Ong, a cui appartiene l’imbarcazione, afferma che è questo il piano predisposto dal Mrcc (Maritime Rescue Coordi...

In 4 giorni circa 500 migranti delL’Aquarius saranno portati a Valencia su navi italiane : Lo annuncia Sos Mediterranée, lo conferma il ministro Toninelli e fornisce i dettagli Medici senza Frontiere. 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi italiane e condotti a Valencia» nel giro di quattro giorni. La Ong, a cui appartiene l’imbarcazione, afferma che è questo il piano predisposto dal Mrcc (Maritime Rescue Coordi...

I passeggeri delL’Aquarius verranno portati a Valencia con navi italiane : Lo ha deciso l'Italia dopo che la nave con 629 migranti a bordo si era rifiutata di compiere il viaggio per arrivare in Spagna, giudicato troppo lungo e pericoloso The post I passeggeri dell’Aquarius verranno portati a Valencia con navi italiane appeared first on Il Post.

La Spagna accoglie L’Aquarius - la nave verso Valencia : No all’attracco in Italia anche per altre 2 imbarcazioni di volontari. Solo i 910 profughi salvati dalla Guardia costiera arrivano a Catania

I passeggeri delL’Aquarius saranno portati a Valencia con navi italiane : Lo ha deciso l'Italia, dopo che la nave con 629 migranti a bordo si era rifiutata di navigare 4 giorni per arrivare in Spagna The post I passeggeri dell’Aquarius saranno portati a Valencia con navi italiane appeared first on Il Post.

Migranti - Spagna accoglierà L’Aquarius | Sos Méditerranée : pericoloso arrivare a Valencia : Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia Continua a leggere L'articolo Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia proviene da NewsGo.