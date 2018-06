L' Aquarius a Valencia coi migranti Sbarchi anche da Dattilo e Orione

Aquarius arrivata a Valencia : «Welcome home» : L'odissea è finita: dopo nove giorni in mare hanno toccato finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone,...

Migranti - Aquarius a Valencia : fine dell’odissea. Salvini : «Spagna ne accolga altri 66mila» : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 Migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. L'ingresso dell’imbarcazione e delle due navi della Guardia costiera e della Marina italiane a sostegno (Dattilo e Orione) è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i Migranti dopo giorni in mare. E domani il premier Conte incontra a Berlino la cancelliera Merkel ...

Migranti - Salvini 'Aquarius a Valencia - qualcosa sta cambiando'. Papa 'Gesti concreti di solidarietà' : ROMA - L'arrivo dell' Aquarius a Valencia diventa un caso politico internazionale. Matteo Salvini non si lascia sfuggire l'occasione per cogliere da questo evento un segno - dal suo punto di vista - ...

Migranti - Salvini 'Aquarius a Valencia - qualcosa sta cambiando' : L'arrivo dell'Aquarius a Valencia diventa un caso politico internazionale. Matteo Salvini non si lascia sfuggire l'occasione per cogliere da questo evento un segno - dal suo punto di vista - positivo. "La Aquarius - scrive su Twitter - approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli zerbini d'Europa".--Poi, da Seregno dove ...

Migranti - Aquarius sbarca a Valencia - fine dell’odissea. Domani Conte incontra Merkel : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 Migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. L'ingresso dell’imbarcazione e delle due navi della Guardia costiera e della Marina italiane a sostegno (Dattilo e Orione) è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i Migranti dopo giorni in mare. E Domani il premier Conte incontra a Berlino la cancelliera Merkel ...

Migranti - l arrivo della Aquarius a Valencia. La Spagna 'Nessun regalo - restano ferme le regole d asilo' : VALENCIA - Infine, è arrivata, in una mattinata splendente e ancora piena di bei sogni. La Aquarius, con i suoi 630 Migranti raccolti in mare ormai dieci giorni fa, ha attraccato nel porto di Valencia ...

