La Valle dei Templi diventa laboratorio del Mediterraneo con ' Cookin Med'

Agrigento : Tusa - Parco Valle dei templi fiore all'occhiello e modello da esportare : Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Agrigento e il Parco della Valle dei templi sono il fiore all'occhiello della nostra offerta culturale in Sicilia. Passi in avanti come quello di stasera, sono quindi per noi lo stimolo ad esportare queste buone pratiche al resto dell'Isola. Questo Parco, con la sua ec