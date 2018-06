La top 10 delle attrazioni più visitate in Italia | outlet come il Colosseo | il business

Captain Marvel / Pinar toprak sarà l'autrice delle musiche : "Sono entusiasta!" : Marvel Studios, per la prima volta in questi primi dieci anni, ha ingaggiato una compositrice per le musiche Capitan Marvel: sarà Pinar Toprak(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:05:00 GMT)

Giornata mondiale dell’ambiente : stop ai rifiuti di plastica monouso. “Mancano interventi drastici delle grandi aziende” : Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici vengono riversati negli oceani. Il nemico numero sono i prodotti monouso. Basti pensare che in tutto il mondo ogni minuto vengono acquistate un milione di bottiglie, mentre l’Ocse denuncia che nel pianeta si ricicla solo il 15% di plastica. Quest’anno la Giornata mondiale dell’ambiente 2018 è dedicata proprio al tema Beat Plastic Pollution, tag con cui il programma dell’Onu per l’Ambiente ...

Made in Italy - Coldiretti : stop delle sanzioni alla Russia vale 3 miliardi : Lo stop delle sanzioni alla Russia vale 3 miliardi di euro di esportazioni Made in Italy all’anno che sono andate perse dopo l’embargo deciso da Putin come ritorsione alle misure attivate dall’Occidente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che esprime apprezzamento per le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul fatto che l’Italia si farà promotrice “di una revisione del sistema delle sanzioni” nel discorso di ...

Porsche : arriva lo stop delle vendite in tutta Europa : Il colosso tedesco annuncia ufficialmente lo stop alle vendite dei suoi modelli sul mercato europeo per adeguarsi agli standard dell’Unione Porsche ha annunciato ufficialmente lo stop alle vendite dei modelli 718 Boxster e Cayman, 911 e Cayenne. La decisione è scaturita dall’adeguamento al nuovo ciclo di omologazione per i suoi modelli di punta. Per il momento i clienti della Casa tedesca potranno ordinare le vetture di Casa Porsche, ma non ...

Da brutti anatroccoli a cigni : l’adolescenza difficile delle super top model : Oggi icone di stile e bellezza, ieri “brutti anatroccoli”. Storie ai “confini della realtà”, eppure verissime. A parlarne sono direttamente le donne più belle e desiderate al mondo, protagoniste di vicende impensabili che hanno caratterizzato la loro adolescenza: tra problemi di cuore, amori non corrisposti e prese in giro dei compagni di classe, hanno vissuto non pochi momenti difficili… Prendete ad esempio la top ...

Chirurgia estetica : il ritocchino tra le top 10 delle abitudini degli italiani : La Chirurgia estetica si conferma settore in continua ascesa, e se prima il ritocchino andava per la maggiore nelle regioni nordiche, adesso inizia ad essere sdoganato anche al sud Italia. Numeri in crescita anche in Sicilia che sembrava fino a qualche anno fa più restia a questo genere di interventi. Lo conferma un sondaggio condotto in Sicilia Orientale dal Chirurgo catanese Laura Cavarra, che registra un incremento del 15 % rispetto all’anno ...

Giro - stop e polemiche a Roma : il caso delle buche segnate e non riparate : C'è un giallo dietro la mancata manutenzione delle strade per il Giro d'Italia. Flash-back: il Messaggero mercoledì percorre, insieme a un cicloamatore, Gianluca Santilli , che è anche presidente ...

I “Capelli di Venere” nella top 10 delle nuove specie scoperte nel mondo nel 2018 : I capelli di Venere, batteri all’origine della vita, figurano nella top 10 delle nuove specie scoperte a livello mondiale nel 2018. La nuova specie di batteri, scoperta sul vulcano sottomarino di Tagoro, a seguito dell’eruzione nell’ottobre 2011, è stata fatta da ricercatori del Dipartimento di Scienze della Vita e Dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, della Stazione Zoologica Anton Dohrn (Italia), dalla ...

Cina - verso lo stop del controllo delle nascite. “Ma non basta per evitare effetti dell’invecchiamento della popolazione” : Pechino ha intenzione di abolire il controllo delle nascite già a partire dalla fine di quest’anno. Lo rivela uno scoop di Bloomberg, secondo il quale il Consiglio di Stato avrebbe commissionato uno studio per determinare le ripercussioni della sospensione della controversa politica che negli ultimi quarant’anni ha permesso alla Cina di diventare la seconda economia mondiale, macchiandosi tuttavia di sistematiche violazioni dei diritti ...

Liguria regina delle Bandiere Blu 2018/ Le 368 spiagge ‘top’ : Veneto e Sicilia in rivolta - “grande disappunto” : Le nuove Bandiere Blu 2018, con il mare più bello d'Italia: 368 spiagge premiate, entrano Sorrento, Cattolica, Rodi Garganico, bocciati invece Gabicce Mare e Pozzallo(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:35:00 GMT)

Il 2017 anno d'oro per i top manager delle quotate : le buste paga volano a oltre un milione e mezzo di euro : Il 2017 con l'exploit in borsa, è stato anche l'anno dell'esplosione delle buste paga degli amministratori delegati delle aziende quotate. Secondo l'ultima indagine di Mercer sulle principali società ...

Ulreich - non sei solo! Da Kahn e Dida a Buffon e Zenga : top 10 delle papere : Pareti esultanti intorno all'uomo più triste del mondo, che ieri sera, con quella papera a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, ha indirizzato la partita sui binari madrileni. Un uomo solo, ma ...

top 10 criptovalute : ecco quanto varrebbe realmente il mercato delle criptovalute : L'amministratore delegato di Pantera Capital, società d'investimento con sede a San Francisco, in California, ha di recente affermato che i mercati delle criptovalute raggiungeranno un valore di 40 ...