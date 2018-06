La nave Dattilo arriva a Valencia con i migranti dell’Acquarius | sbarcate 274 persone

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 giugno 2018) Nelle immagini, l’arrivo delladella Guardia Costiera nel porto di, all’alba del 17 giugno. A bordo dellaitaliana 274trasbordati dallaAcquarius di Medici senza Frontiere fermata per alcuni giorni a largo delle cose siciliane prima di intraprendere il viaggio verso la Spagna in seguito alla decisione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini di chiudere i porti italiani all’attracco delle navi con a bordo. Nel porto dila Croce Rossa ha allestito tendoni, presenti 1000 volontari e 500 traduttori per effettuare un primo screening sulla salute deiche sono rimasti in mare per nove giorni. L'articolo Lacon idell’Acquarius:274dopo 9 giorni in mare proviene da Il Fatto Quotidiano.