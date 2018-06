La nave Aquarius e le ONG continueranno a salvare i migranti e Salvini non può impedirlo

fanpage

: Buongiorno da #Aquarius con un #abbraccio. A bordo della nave, la nostra ostetrica Amoin Souleman si prende cura d… - MSF_ITALIA : Buongiorno da #Aquarius con un #abbraccio. A bordo della nave, la nostra ostetrica Amoin Souleman si prende cura d… - DaniloToninelli : Nave #Aquarius è attraccata da poco a Valencia. Comando Guardia Costiera conferma: a bordo nessuna criticità partic… - matteosalvinimi : La #Aquarius approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in italia attracca in u… -

(Di domenica 17 giugno 2018) La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato ia Valencia, ladella ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.