La mia Noemi morta per colpa dell' asfalto L' accusa della madre della stella

(Di domenica 17 giugno 2018) Un malore o il manto stradale dissestato. Sono le due ipotesi al vaglio degli inquirenti per stabilire le causea morte diCarrozza,azzurra del nuoto sincronizzato, che a settembre avrebbe compiuto 21 anni. Per laSilvia, straziata dal dolore, non ci sono dubbi: "La miapere radici" dice in un'intervista al Messaggero. L'incidente stradale è avvenuto venerdì intorno alle 14.40 sulla via Cristofoto Colombo, all'altezza di villa di Plinio. Proprio lì dove la strada è segnata dalle radici degli alberi che spaccano l'venendo in superficie, dove periodicamente perdono la vita centauri e automobilisti anche a causae velocità oltre il limite consentito."Ci hanno detto che ci sono un paio di testimoni. L'hanno vista sbandare dopo aver preso le radicia Colombo. Ha perso il controlloa ...