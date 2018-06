La Merkel è alle corde sul tema migranti | perché ai tedeschi piace la linea dura

Angela Merkel - ultimatum dal suo principale alleato : la Cancelliera ha le ore contate : La componente 'bavarese' del governo tedesco contesta la politica di apertura e di accoglienza varata ormai da qualche anno dalla Merkel e chiede che i confini meridionali del Paese, che coincidono ...

Merkel bacchetta Conte sulla Russia : «Stop alle sanzioni? Era meglio parlarne prima» : Al termine della due giorni in Quebec è chiaro che a The Donald tutto quello che non è «Quanto vale? Quanto mi dai?» non interessa

pan di spagna indigesto per angela Merkel - la cacciata di rajoy la priva di uno storico alleato - Politica : ... composto solo dai socialisti, che rischia solo di sommare confusione su confusione, creando ulteriore instabilità e minando un'economia in salute ma già ferita dalla vicenda catalana. Sanchez, che ...

Matteo Salvini "arrabbiato come una bestia". Berlusconi? "Sembra la Merkel - se vota Cottarelli addio alleanza" : Lo stop sul filo di lana non gli va giù. "Nessuno ha mai preteso di uscire dall'Euro, non c'è scritto nel contratto, non era nella mente di Savona. Era l'ultima ratio nel caso in cui ci avessero detto di No a tutto". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Circo Massimo su Radio Capital. Lo spread ha aperto in calo? "Bene, gli amici che decidono chi governa evidentemente sono felici. Ma allora risparmiamo ...

SPILLO/ Se la Merkel - come Salvini - vuole alleggerire le sanzioni alla Russia di Putin : Merkel vola a Washington per discutere con Trump nuove relazioni con la Russia. E' lontana dalla Francia di Macron e a lei guarda l'Italia del centronord/centrodestra. di NICOLA BERTI

Russia : Ciambetti (Veneto) - frau Merkel chiede a Trump di essere esonerata dalle sanzioni : Venezia, 20 apr. (AdnKronos) - “Un mese fa, circa, il via libera sostanzialmente avallato dal governo tedesco alla realizzazione del gasdotto russo-tedesco North Stream 2, adesso la richiesta che la settimana prossima frau Merkel farà a mr. Trump di esonerare dalle sanzioni contro la Russia una seri