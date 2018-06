La Francia va avanti a colpi di tecnologia

Mondiali 2018 Russia - Francia : relax davanti maxischermo : Conto alla rovescia verso l'esordio nel Mondiale iniziato: Francia che sabato affronterà l'Australia, dando così ufficialmente il via alla sua Coppa Del Mondo. Giorni di duri allenamenti per la Nazionale francese, con Didier Deschamps chiamato a non fallire la spedizione in Russia. Sudore e fatica per Pogba e compagni, ma anche quale ora di relax. ...

Motocross - GP Francia 2018 : Jeffrey Herlings vince in scioltezza gara-1 a Saint Jean d’Angely davanti a Desalle e Cairoli : Inafferrabile! Jeffrey Herlings vince, o per meglio dire, domina, anche gara-1 del Gran Premio di Francia della MXGP e conferma di non avere rivali in questa stagione. L’olandese della KTM parte in pole position, prende per primo l’holeshot e, sostanzialmente, non deve fare altro che portare la sua moto fino all’arrivo nella solitudine più assoluta. Il suo margine era talmente ampio che nelle ultime battute di gara ha preferito ...

LIVE Francia-Italia 0-0 - si comincia : subito in avanti la formazione di casa : Parlare di Francia e Italia in ambito calcistico, significa anche ripercorrere una buona parte della storia del calcio internazionale. Una partita che, per questo motivo, non è mai banale, nemmeno quando si tratta di una sfida amichevole. Dopo la risicata vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita, la nuova Italia di mister Roberto Mancini incontra la prima grande squadra dello scenario internazionale. La Francia del CT Didier Deschamps sarà, ...

LIVE Francia-Italia - tutto pronto a Nizza. Mancini : "Avanti senza paura" : Parlare di Francia e Italia in ambito calcistico, significa anche ripercorrere una buona parte della storia del calcio internazionale. Una partita che, per questo motivo, non è mai banale, nemmeno quando si tratta di una sfida amichevole. Dopo la risicata vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita, la nuova Italia di mister Roberto Mancini incontra la prima grande squadra dello scenario internazionale. La Francia del CT Didier Deschamps sarà, ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica del warm-up. Marc Marquez domina davanti ad Andrea Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : E’ sempre Marc Marquez a fare la voce grossa nel corso di questo weekend in Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo della Honda è stato, infatti, il più veloce del warm-up, ottenendo il tempo di 1’31″868, l’unico pilota ad infrangere la barriera dell’1’32”. Girando con una coppia di soft (anteriore)/hard (posteriore), il leader della classifica iridata ha saputo fare la differenza, ...

MotoGP - GP Francia 2018 : qualifiche. Johann Zarco profeta in patria! Pole straordinaria davanti a Marquez e Petrucci - nono Rossi : Johann Zarco centra una Pole position straordinaria nel Gran Premio di Francia della MotoGP 2018 e viene eletto come “profeta in patria” dato che si corre sul tracciato di Le Mans. Il francese del team Yamaha Tech3, infatti, stampa un impressionante 1:31.185 e stacca Marc Marquez (Honda) di 108 millesimi ed il nostro Danilo Petrucci (Ducati Pramac) di 196. Giro straordinario, dunque, per il padrone di casa che conferma di essere ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica delle prove libere 3 e del combinato. Maverick Vinales davanti a tutti - Valentino Rossi chiude terzo : Nelle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale di MotoGP, il migliore è stato Maverick Vinales in sella alla Yamaha con il crono di 1’31″619 a precedere la Honda di Marc Marquez (1’31″774) e la Yamaha di Valentino Rossi (1’31″810). Fuochi d’artificio nel finale con caduta anche per il leader del Mondiale. Più attardato Andrea Dovizioso (15°) che però rientra nella top 10 della ...

Tav - nei giorni della polemica la Francia finanzia la "Sezione transfrontaliera" : i lavori vanno avanti : In Italia via libera allo svincolo di Chiomonte e al nuovo autoporto sull'A32. Sul "sì" al Terzo Valico i No Tav attaccano i Cinque Stelle

Moto2 - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Francesco Bagnaia il migliore davanti a Mir e Schrotter : Si riscatta Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing Team VR46) nel secondo turno delle prove libere del GP di Francia, quinta prova del Mondiale 2018 di Moto2. Caduto nelle PL1 di stamane, il centauro italiano ha saputo ripartire, svettando davanti a tutti con il crono di 1’37″082. Una prestazione solida quella del pilota piemontese, sempre più in feeling con la sua Kalex e tra i candidati alla vittoria questa domenica. Da ...

MotoGP - GP Francia 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi terzo! : Il rinnovo di contratto con Ducati (biennale fino al 2020) fa benissimo al morale di Andrea Dovizioso che si scatena nelle prove libere 2 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha stampato il miglior tempo al termine di una sessione condotta da assoluto protagonista: 1:31.936, nuovo record del circuito di Le Mans, montando la media all’anteriore e la soft al posteriore. Il vicecampione del mondo è sembrato ...