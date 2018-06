La forza di Simona Ventura | “Ho detto basta alla chirurgia dopo aver pianto”

dilei

: RT @KelleddaMurgia: In un momento storico chiaro come quello che stiamo vivendo, la forza di una presa di posizione altrettanto chiara fa b… - Simona_Manzini : RT @KelleddaMurgia: In un momento storico chiaro come quello che stiamo vivendo, la forza di una presa di posizione altrettanto chiara fa b… - ForzaItaliaMN : Terzo appuntamento con la #Scuoladiformazionepolitica organizzata dal coordinamento provinciale #ForzaItaliaMantova… - GiEmme993 : RT @GiEmme993: @stewilly2313 @Simona_Manzini @frances91597299 @ChristianFalci1 @matteosalvinimi I migranti Italiani erano profughi? La bel… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Le lacrime e la decisione di dire addioplastica:si racconta con la consueta sincerità, svelando diai ritocchini. Ospite del programma Belve di Francesca Fagnani, la conduttrice ha parlato senza filtri della sua carriera, delle colleghe, ma anche dellaplastica. “I ritocchini sono un male necessario?” le ha chiesto la giornalista. “Sì, però io ho smesso, di fatto – ha risposto -. Soprattutto in faccia, adesso!”. Super Simo ha raccontato dipreso questa decisione definitivaessersi rivista in video epianto davanti a quel volto che non riconosceva più come il suo: “C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata da Maurizio Costanzo – ha confessato -. Quando mi sono guardata mi son messa a piangere. Allora lì hostop”. “Non lo rifarei, però allora andava bene. Ho sempre fatto le cose ...