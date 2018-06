La figlia di Fiona May stupisce ancora

sport.virgilio

(Di domenica 17 giugno 2018) LadiMay, allenata da Gianni Cecconi e Ilaria Ceccarelli, è la numero 1 dell'anno in Europa a livello under 18, e la quinta al mondo tra le under 20. Nella gara di domenica ha saltato ...