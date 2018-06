La corruzione è il dazio da pagare | fa di Roma la capitale del mondo

La corruzione è il dazio da pagare al potere Così Roma è diventata capitale del mondo : Le battutacce i Romani le fanno ancora. A volte meno sprezzanti perché stanno un po' rincoglioniti, arrabbiati, rassegnati e un tantinello avviliti. O magari per non smentirsi ci pensano tre secondi in più. In altri tempi se al bar avessero fatto il nome del pentastellato Lanzalone (coinvolto nella questione del nuovo stadio con Ferrari e Parnasi e chi altri non si sa), qualcuno avrebbe subito detto: "Ma Anzalone non è più il presidente!", ...