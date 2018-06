La corruzione è il dazio da pagare al potere Così Roma è diventata capitale del mondo

ilgiornale

(Di domenica 17 giugno 2018) Le battutacce ini le fanno ancora. A volte meno sprezzanti perché stanno un po' rincoglioniti, arrabbiati, rassegnati e un tantinello avviliti. O magari per non smentirsi ci pensano tre secondi in più. In altri tempi se al bar avessero fatto il nome del pentastellato Lanzalone (coinvolto nella questione del nuovo stadio con Ferrari e Parnasi e chi altri non si sa), qualcuno avrebbe subito detto: "Ma Anzalone non è più il presidente!", alludendo a Gaetano Anzalone patron della Lupa calcio tra il mitico Alvaro Marchini e Dino Viola. Anzalone che dovette subire all'epoca la ferocia del barbaro Chinaglia e della sua Lazio scudettata. Mi è venuto questo attacco per non ripetere il solito "mortacci" (che fu anche un film di Sergio Citti) e per non timbrare il cartellino facile di "corrotta". Punto e bonasera ai sonatori. Del resto una città che è nata da un fratricidio (Romolo ...