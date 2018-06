La conferenza Microsoft per l' E3 è stata la più vista su Twitch

Xbox : tra esclusive e prime mondiali Microsoft ha mostrato 50 giochi alla sua conferenza : Il secondo giorno di E3 porta con se le presentazioni di Microsoft che nei giorni precedenti aveva promesso molte esclusive, sarà stato cosi? La conferenza Xbox si è aperta con una delle grandi esclusive Xbox: Halo Infinite con un teaser che anticipa Phil Spencer sul palco accolto tra gli applausi, l’esclusiva Microsoft arriverà anche su win 10 per la felicità dei giocatori pc. Subito dopo il palco si tinge di colore con Ori and the will of ...

E3 2018 : un trailer mostra tutti i giochi dell'ID@Xbox presentati alla conferenza di Microsoft : La conferenza E3 2018 di Microsoft è stato uno show molto ricco di contenuti e dal ritmo piuttosto serrato. Sul palco del colosso di Redmond sono stati svelati annunci molto importanti e, la maggior parte, riguardavano grandi produzioni in arrivo ed esclusive come ad esempio Gears of War 5.Ma la conferenza ha offerto anche dell'altro. Infatti, è stato mostrato un trailer dedicato ai giochi dell'ID@Xbox, il programma pensato appositamente per gli ...

E3 2018 : We Happy Few arriva nel mese di agosto. Nuovo story trailer mostrato alla conferenza di Microsoft : Microsoft, durante la conferenza E3 2018, ha presentato un Nuovo trailer dedicato a We Happy Few. Questa notizia è stata accompagnata da una serie di annunci, tra cui l'acquisizione di Compulsion Games da parte di Microsoft Studios, i creatori di We Happy Few. Il gioco sarà rilasciato il 10 agosto 2018.Come riporta Dualshockers, il trailer mostra alcuni dei personaggi che saranno presenti in We Happy Few, un gioco che esplora un mondo in cui gli ...

Xbox - il recap della conferenza E3 di Microsoft - SpazioGames.it : La nuova canzone della colonna sonora accompagna il racconto della vicenda legata al mondo di Frozen, messo in subbuglio da Larxene che causerà dei problemi ad Elsa. Infine vediamo anche quella che ...

E3 2018 : un trailer mostra i giochi protagonisti della conferenza di Microsoft che godranno delle migliorie di Xbox One X : La conferenza E3 2018 di Microsoft è giunta al termine e, tra i vari importanti annunci, è spuntato un trailer che mostra tutti i nuovi giochi che si uniranno al programma "Xbox One X Enhanced". Come riporta Dualshockers, saranno ben 23 i giochi migliorati sulla piattaforma mid gen di Microsoft e, qui sotto, è possibile leggere la lista completa, mentre più in basso potete visionare il video.Questa è una lista completa con tutti i giochi, ...

E3 2018 : Phil Spencer conferma una nuova Xbox in sviluppo nel corso della conferenza di Microsoft : L'anno scorso, Microsoft ha lanciato Xbox One X e aveva promesso di essere già al lavoro sul successore di Xbox One. Ora, come riporta Gamingbolt, abbiamo la conferma di quanto affermato in passato.Verso la fine del briefing E3 di Microsoft che si è concluso poco fa, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha confermato che il team responsabile di Xbox One X ha già iniziato a lavorare sulla prossima console Xbox.Questa è la prima volta che sentiamo ...

E3 2018 : Dying Light 2 annunciato alla conferenza di Microsoft : Nel corso della conferenza di Microsoft è stato annunciato Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie che vede la collaborazione del celebre Chris Avellone.Il gioco propone un ecosistema che reagisce alle azioni del giocatore, sarà possibile prendere scelte diverse e la città cambierà del tutto in base alle nostre azioni. Ci saranno diverse fazioni con cui allearsi o contro cui combattere:Vediamo qui di seguito il trailer e il video di ...

E3 2018 : Metro Exodus protagonista alla conferenza di Microsoft con un nuovo gameplay trailer : Continua la serie di titoli protagonisti della conferenza Microsoft E3 2018. Stavolta è il turno di Metro Exodus che torna a mostrarsi in un esplosivo gameplay trailer visibile qui di seguito:Che ne pensate di Metro Exodus? State seguendo la conferenza E3 2018 di Microsoft?Read more…

E3 2018 : Ora in diretta la conferenza Xbox di Microsoft : Molti di voi ci hanno chiesto di poter seguire le conferenze pre-E3 in un formato "al naturale", ovvero senza i commenti della nostra fantastica redazione! Ecco perché oggi siamo qui per seguire assieme a voi (silenziosi) la conferenza Xbox di Microsoft, che potete vedere qui sotto e commentare ancora più sotto!Se invece preferite seguire la diretta in compagnia dei nostri commentatori Michele Sollazzo e Giuseppe Carrabba, potete farlo sui ...

E3 2018 : alle 22 seguite in diretta con noi la conferenza Microsoft! : Dopo la prima conferenza dedicata ad EA è già il momento di guardare oltre verso il primissimo appuntamento in compagnia di una delle compagnie produttrici di console. Ad aprire le danze di questo "gruppetto" è una Microsoft che ha indubbiamente parecchio da dimostrare.Dopo l'ennesimo rinvio di Crackdown 3, le promesse di sviluppo di nuove IP e di un impegno importante in ambito first-party, il colosso di Redmond dovrà quanto meno fare ...

E3 2018 : Le aspettative per la conferenza Microsoft - articolo : Ultimamente tanti occhi sono puntati su Microsoft e i risultati ottenuti durante questa generazione, con parecchio terreno da recuperare nei confronti della diretta avversaria Sony, complice una carenza di esclusive sia sul fronte qualitativo che quantitativo. Quello su cui gli americani hanno lavorato sodo, sono senza dubbio le infrastrutture e i servizi erogati, dal Game Pass al futuro ricercato nel cloud, senza dimenticare il lancio di una ...