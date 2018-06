Kamikaze Isis si fa esplodere in Afghanistan | decine di morti

Kamikaze Isis in Afghanistan : 25 morti : 02.47 Un Kamikaze si è fatto esplodere ieri nella provincia orientale afghana di Nangarhar causando la morte di almeno 25 persone e il ferimento di altre 54, tutti membri delle forze di sicurezza afghane, talebani e civili. Lo ha reso noto la tv Tolo di Kabul. L'attentato è stato effettuato nel distretto di Rodat mentre veniva celebrata la festa per la fine del ramadan. L'attacco è stato rivendicato dall' Isis , gruppo che era stato escluso ...

Una famiglia Kamikaze si fa esplodere in tre chiese dell'Indonesia : 13 morti - l'Isis rivendica : Una famiglia kamikaze si è fatta esplodere in tre chiese cristiane dell'Indonesia, a Surabaya, provocando la morte di 13 persone e il ferimento di altre 41. La famiglia era composta da un padre, una madre, due figli maschi e due figlie, questi ultimi tutti tra gli 8 e i 13 anni. I genitori qualche tempo fa avevano cercato di unirsi all'Isis in Siria, ma non c'erano riusciti.Si tratta del più sanguinoso attacco da anni in Indonesia, ...