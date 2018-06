Juventus | Pjanic al Barcellona? Mette “like” su Instagram e poi si pente | “Non avevo

Juventus - caso Pjanic : il bosniaco fa infuriare i tifosi bianconeri : La Juventus è concentrata sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa ma a tenere banco nelle ultime ore è il caso Pjanic, il bosniaco ha apposto un ‘mi piace’ su Instagram ad un post relativo al suo possibile passaggio al Barcellona. Apriti cielo. I tifosi della Juventus non hanno preso benissimo tale mossa social da parte del bosniaco, il quale in queste ore è al centro di diverse discussioni di calciomercato, molte delle ...

Juventus - blindato Pjanic : accordo fino al 2023. 6 milioni netti a stagione : Juventus, blindato Pjanic- La Juventus si prepara a blindare Miralem Pjanic in vista del futuro. Pronto il rinnovo contrattuale fino al 2023 con adeguamento dell’ingaggio da 4,5 a 6 milioni di euro netti a stagione. Un modo per allontanare le voci di mercato e un modo per mettere a tacere il pressing dei maggiori club […] L'articolo Juventus, blindato Pjanic: accordo fino al 2023. 6 milioni netti a stagione proviene da Serie A News ...

Juventus - si lavora per il rinnovo a Pjanic. Ritorno di fiamma per Kovacic : TORINO - Le voci sono incoraggianti, ma la trattativa per il russo Golovin non è ancora decollata. La Juventus continua il pressing sul giovane talento russo del Cska Mosca, squadra allenata dall'ex ...

Juventus su Golovin - il nuovo Pjanic : Aleksandr Golovin è nato il 30 maggio 1996, quasi fosse un curioso incrocio del destino, Zizou sarebbe diventato bianconero pochi giorni dopo e si sarebbe laureato campione d'Europa e del Mondo nel ...

Pjanic al Barcellona? / Calciomercato - i blaugrana dopo il no della Juventus virano su Eriksen? : Pjanic al Barcellona? Calciomercato, i bianconeri avrebbero detto di no al club blaugrana che però insiste e rilancia. La trattativa stenta a decollare, ma qual è la volontà del calciatore?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:55:00 GMT)

MILINKOVIC-SAVIC ALLA Juventus - LA CHIAVE È PJANIC?/ Intanto l'agente di Sturaro : Improbabile vada alla Lazio : Per arrivare a Sergej MILINKOVIC-SAVIC, la JUVENTUS potrebbe sacrificare in questo calciomercato Miralem Pjanic, per il quale Barcellona e Real Madrid sono pronte a scatenare un'asta(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:03:00 GMT)

Inter-Juventus - furia Materazzi : “se non ammonisci Pjanic o sei cieco o non vuoi vedere” : La Juventus ha festeggiato lo scudetto ma non si placano le polemiche sulla vittoria del titolo dei bianconeri, nel frattempo arrivano nuove frecciate da parte di Marco Materazzi, ecco le dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Lazio-Inter? Bisogna ringraziare il Crotone di Zenga, è una chance da non fallire anche se sono favoriti i biancocelesti visto che giocano in casa e hanno due risultati su tre. Però i nerazzurri sono ...

Juventus - Pjanic : 'Complimenti al Napoli - ma ha vinto la squadra più forte' : Mi dispiace che lasci la Juventus, ma merita gli applausi dell'intero mondo del calcio, è stimato dappertutto ed è un orgoglio aver potuto giocare con lui. Ho imparato tanto, gli auguro tutto il ...

Juventus - Verona 2-1 : in gol Rugani - Pjanic e Cerci. Il saluto di Buffon : Le formazioni ufficiali del match Il tabellino La cronaca minuto per minuto La presentazione della partita TORINO Oggi alle ore 15 andrà in scena Juventus Verona , incontro valevole per la ...

Juventus-Verona 2-1 : Pjanic e Rugani in gol nel giorno dell'addio di Buffon e della festa scudetto : TORINO - La Juventus batte il Verona e chiude in bellezza. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto di fila vincendo per 2-1 all'Allianz Stadium e toccando così quota 95 punti. Nel giorno dell'...

Juventus-Verona 2-1 : Rugani e Pjanic fanno chiudere Buffon in bellezza : I bianconeri chiudono a 95 punti, ma niente record di clean sheet. Cerci segna a Pinsoglio, Lichtsteiner sbaglia un rigore

Juventus-Verona 2-1 : Rugani - Pjanic e Cerci. Lichtsteiner sbaglia un rigore : Nel giorno nella memorabile festa di Gigi Buffon, la Juve batte 2-1 il Verona e chiude la stagione del settimo scudetto consecutivo con 95 punti. Gol di Rugani, Pjanic e Cerci nella ripresa, con ...

Juventus - le pagelle : Douglas Costa show - angolo Pjanic : 1 di 5 Successiva BUFFON 7,5 Reattivo ed efficace sulle conclusioni di Cutrone e di Suso nel primo tempo. Nella ripresa doppio interventone su Locatelli e Borini. Mantiene l'imbattibilità della Juve ...