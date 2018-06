Juventus | incontro in settimana con il Manchester United per Darmian E su Cancelo…

sportfair

(Di domenica 17 giugno 2018) Nel corso della prossimaci sarà untraper, i bianconeri però non mollano Cancelo Lacontinua a lavorare per il terzino destro, mantenendo vivi i contatti con il Valencia e ilper Cancelo e. Dopo aver incontrato gli spagnoli lascorsa a Milano, un confronto diretto con il club inglese avverrà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di abbassare la forbice di 7-8 milioni che divide la domanda all’offerta. Cancelo – AFP/LaPresse Si tratterà di un confronto decisivo per compiere quei passi avanti fondamentali per mettere le mani sull’esterno italiano. Per quanto riguarda Cancelo, invece, il Valencia chiede 40 milioni, ma i bianconeri vorrebbero chiudere a 35 inserendo magari Pjaca come contropartita. C’è comunque ottimismo, dal momento che gli spagnoli hanno la ...