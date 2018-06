Juve-Darmian | c' è l' appuntamento Pausa Cancelo | Eintracht su Sturaro

Cancelo-Darmian - doppia corsa Juventus sulle fasce : TORINO - Juventus in viaggio su due corsie: nel senso delle fasce da rinforzare e degli obiettivi da centrare per riuscirci. Viaggio lungo come in un sabato d'agosto da bollino nero, ma che proprio ...

CANCELO ALLA JuveNTUS/ Calciomercato Juventus : vicino l'esterno ex Inter - Darmian sfuma definitivamente? : CANCELO ALLA Juventus, Marotta tratta: 40 milioni di euro in due tranche, l’ex Inter ha detto sì. Il club bianconero al lavoro per chiudere l'operazione con il Valencia per il portoghese(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:52:00 GMT)

Juve - tutto su Cancelo : si complica la pista Darmian : Avanti tutta per Joao Cancelo, anche se costa tanto e per poter soddisfare Massimiliano Allegri deve migliorare in difesa. La Juventus cerca di puntellare le corsie esterne dopo gli addii di ...

Rai : il Napoli prova a strappare Darmian alla Juve - offerti 18 milioni allo United : Il collega di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: 'Poche ore fa il Napoli ha offerto 18 milioni di euro al Manchester United per Darmian, perché ha saputo che la Juve è ferma a 13 milioni, ...

Calciomercato - Darmian in Sudafrica aspettando la Juve : TORINO - Della zebra, per ora, Francesca Cormanni ha messo l'emoticon su Instagram, a corredo , assieme alle figure di altri animali, della story in cui si riprende assieme a suo marito Matteo Darmian ...

Darmian - rush finale : summit Juve-United : TORINO - L'hanno visto tutti, l'altro giorno, a passeggio con la sua dolce metà a Milano. Matteo Darmian è tornato in Italia e da un istante all'altro s'aspetta che la lunga trattativa fra Juventus e ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Emre Can : si complica invece la pista Darmian : La Juventus ha risolto gli ultimi dettagli relativi ad Emre Can, il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni. Distante invece la fumata bianca per Darmian La Juventus ha chiuso l’affare Emre Can, il centrocampista in scadenza con il Liverpool può già considerarsi un calciatore bianconero. Accordo concluso sulla base di un contratto di quattro anni, che verrà firmato una volta che Emre Can abbia superato le visite mediche. ...

Calciomercato Juve - in arrivo Emre Can : contratto di 4 anni. Distanza per Darmian - si valutano alternative : Un'operazione già chiusa da tempo, adesso anche gli ultimi dettagli sono stati risolti: Emre Can è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Tutto fatto per il tedesco classe '94 in ...

Mercato - Napoli vicino a Verdi. Juventus - arriva Darmian. Pochettino chiama il Real - e il Tottenham vira su Sarri : ROMA - 'Sono felice a Londra, ma tutti abbiamo dei sogni'. Mauricio Pochettino lancia un chiaro messaggio al Real Madrid che, dopo l'addio di Zidane, deve trovare un allenatore per sostituire il ...

Darmian a un passo dalla Juventus : Per Matteo Darmian alla Juventus siamo arrivati alle ultime formalità . Il giocatore di Legnano è atteso nei prossimi giorni a Torino per sottoporsi alle visite mediche di routine e diventare ...

Darmian alla Juventus/ Manca solo l'ufficialità : le cifre dell'affare - già oggi le visite? : Darmian alla Juventus, Manca solo l'ufficialità: le cifre dell'affare, già oggi le visite? La Juventus è ad un passo dal terzino del Manchester United(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:10:00 GMT)

Juve vicina all'ingaggio di Darmian : Per gli inglesi è sicuro: Matteo Darmian vestirà la maglia della Juventus. Secondo il quotidiano inglese Daily Express, il laterale del Manchester United ha trovato l'accordo con la società bianconera:...

Juve - vicino l'ingaggio di Darmian : ANSA, - TORINO, 1 GIU - Per gli inglesi è sicuro: Matteo Darmian vestirà la maglia della Juventus. Secondo il quotidiano inglese Daily Express, il laterale del Manchester United ha trovato l'accordo ...

