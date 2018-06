: #Saviano su #Aquarius: 'Quello che il Governo vuole farci credere è che l'Italia sia sola a gestire l'immigrazione… - diMartedi : #Saviano su #Aquarius: 'Quello che il Governo vuole farci credere è che l'Italia sia sola a gestire l'immigrazione… - renatobrunetta : Oggi 761 comuni italiani sono chiamati alle urne per eleggere i sindaci e i consigli comunali. Queste… - CyberNewsH24 : #Italia,in 2,7 mln vanno a mense poveri -

Sono 2,7 milioni di persone che innel 2017 sono state costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E' quanto emerge dal rapporto Coldiretti 'La poverta' alimentare e lo spreco in', presentato alla giornata conclusiva del Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino. Le persone in difficoltà si rivolgono allee,più frequentemente,preferiscono pacchi alimentari.La Coldiretti a Torino ha lanciato a favore della Caritas "la spesa sospesa":comprando dai contadini, si può fare una donazione.(Di domenica 17 giugno 2018)