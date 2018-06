Italia senza mondiali metafora del Paese

Mondiali - Abete : “è triste senza Italia” : “È un momento particolare per il nostro calcio, e non solo perché in questo momento la Federazione è commissariata, e quindi abbiamo l’auspicio che si ritorni ad una normalità democratica con organi eletti dalla propria assemblea, ma anche perché oggi iniziano i Mondiali e noi siamo qui a Pescara per i 120 anni della Federazione, nell’ ambito delle iniziative della Lega Pro, legate alla finale play-off Siena-Cosenza, mentre ...

Nel 2017 2 - 7 mln gli Italiani senza cibo : Sono 2,7 milioni gli italiani che, nel 2017, sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare attraverso le mense dei poveri o i pacchi alimentar...

Povertà alimentare - nel 2017 2 - 7 mln gli Italiani senza cibo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

2 - 7 milioni di Italiani senza cibo : Nel 2017, 2,7 milioni di persone in Italia sono state costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare . E' quanto emerge dal rapporto Coldiretti 'La povertà alimentare e lo spreco in Italia', ...

«Italiani - senza di voi non c'è gusto» : La Germania in ogni caso ha la possibilità di conquistare la quinta Coppa del Mondo, superando così l'Italia , quattro titoli, e raggiungendo il Brasile, in testa con cinque vittorie mondiali. «Sono ...

Russia 2018 - Portogallo-Spagna record di spettatori per una partita senza l'Italia : Su Canale 5, alle ore 20.00, boom d'ascolti per il big match dei Mondiali di Russia 2018 Portogallo-Spagna, che conquista 7.027.000 spettatori totali con il 38.72% di share sul pubblico attivo , 43.80%...

Volley - Nations League 2018. L’Italia si salva dalla rimonta coreana (3-2) ma è una vittoria senza sorrisi : L’Italia si salva contro il fanalino Corea del Sud ma è una vittoria senza gioia quella ottenuta al tie break (3-2) dagli azzurri che avrebbero potuto mettere in pericolo la qualificazione alla Finale di Nations League con la leggerezza con cui hanno affrontato il match contro i padroni di casa della penultima Pool. Una Italia discreta nei primi due set, aiutata anche dai tanti, troppi errori della squadra di casa allenata dal mito Kim Ho ...

Senza l'invasione Italiana Mosca è la capitale del Perù : Effetto da coppa del mondo, che fa schizzare i prezzi e invita a presentarsi a Mosca in altro periodo. Almeno ci si evita il benvenuto dell'Ikea: primo e ultimo segnale occidentale quando si entra ...

Certo cinema Italiano fa talmente paura che è meglio criticarlo senza prima vederlo : “Hereditary” è l’horror dell’estate. Uscito venerdì scorso, a mezzanotte di domenica aveva incassato 13 milioni di dollari, lanciando Ari Aster nel paradiso dei registi e degli sceneggiatori che sanno fare i soldi. Puro terrore, dicono. E allora che fa un giovanotto fifone? Uno che non regge neppure

Alberta Ferretti svela le nuove divise AlItalia : "Uniforme elegante e senza tempo" : Alberta Ferretti svela le nuove divise Alitalia. La collezione è stata presentata in apertura della Settimana della moda Uomo di Milano con la doppia sfilata delle collezioni Resort 2019 e Limited Edition di...

Mondiali - Abete : “è triste senza Italia” : “È un momento particolare per il nostro calcio, e non solo perché in questo momento la Federazione è commissariata, e quindi abbiamo l’auspicio che si ritorni ad una normalità democratica con organi eletti dalla propria assemblea, ma anche perché oggi iniziano i Mondiali e noi siamo qui a Pescara per i 120 anni della Federazione, nell’ ambito delle iniziative della Lega Pro, legate alla finale play-off Siena-Cosenza, mentre ...

Ambasciatore russo a Roma : dispiaciuti per assenza Italia a mondiale : Ambasciatore russo a Roma: non si chi vincerà torneo Roma – Di seguito le parole di Sergey Razov, Ambasciatore russo a Roma. “Non faccio previsioni su chi vincerà questi mondiali, ci sono tante squadre forti. E’ un peccato che la nazionale Italiana questa volta non parteciperà. Per contribuire a sostenere i suoi sforzi per tornare in forma, abbiamo inviato l’allenatore di una delle nostre squadre, lo Zenit: il signor ...

Governo - la promessa Di Maio ai giovani senza occupazione : “Restate in Italia - ridurremo il precariato” : “Dobbiamo ridurre il precariato e dare speranze a questi ragazzi, ai Neet (not engaged in education, employment or training, ndr). Ragazzi che magari hanno lavorato ma poi hanno scoperto che avevano un lavoro in cui il contratto si rinnovava ogni settimana, che venivano sfruttati economicamente. Ragazzi che spesso non hanno neanche la forza di farsi un biglietto e andare a Londra a lavorare. Ma io dico ‘restate qui, perché adesso ...

Italia presto senza l'aiuto del QE : cosa doppiamo aspettarci? : ... che potrebbe essere addirittura ripristinata in caso di necessità, , trattandosi di 'strumenti di politica monetaria utilizzabili in particolari situazioni'. Ma un punto interrogativo resta anche ...