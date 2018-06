iPhone | su alcuni modelli WhatsApp non funzionerà più

Un mese e poco più per iPhone SE 2? Lo suggeriscono alcuni documenti : Potrebbe starsi avvicinando il momento di iPhone SE 2, stando ad una ricerca effettuata da Consumac all'interno di alcuni fascicoli depositati presumibilmente dall'azienda californiana presso l'Eurasian Economic Commission. Si parla di 11 esemplari, che dovrebbero però coincidere a tutte le possibili varianti che verranno sfornate del melafonino (per quanto riguarda i tagli di memoria e le nuance cromatiche). Nel database in questione i ...