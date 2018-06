Inter | si avvicina Malcom | il Bordeaux abbassa le pretese

Dembele all'Inter/ La proposta "cinese" di Suning piace al belga : si avvicina ai nerazzurri? : Dembele all'Inter, la proposta "cinese" di Suning piace al belga: si avvicina ai nerazzurri? Le mosse per arrivare al centrocampista del Tottenham, seguito in Cina(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:59:00 GMT)

L'Inter mette la freccia a destra : Malcom. E Rafinha si - ri - avvicina a Spalletti : Ausilio a cena per strappare l'ala destra al Bordeaux. Possibile un altro prestito per il trequartista

GRANDE TENNIS A L'AQUILA : SOLD OUT PRIMA SERATA AL CIRCOLO - CON TAPPA AVVICINAMENTO AGLI InterNAZIONALI : ... cene, aperitivi, musica dal vivo, spettacoli e divertimento per tutti. 'C'è GRANDE attesa per l'evento più importante mai organizzato al CIRCOLO TENNIS della nostra città, ci aspettiamo grandi ...

“Mariana…”. Gf - lo strano blackout della diretta. Luigi e Veronica si avvicinano alla Falace e le telecamere Interrompono le riprese. Ma si scopre tutto : cosa è successo poco prima : Mariana Falace, una della concorrenti più discusse dell’edizione del Grande Fratello di quest’anno. Ed è ancora lei a creare scompiglio. Solo pochi giorni fa la giovane è finita nel mirino dei telespettatori in seguito alla nomination fatta ai danni dell’amica Patrizia Bonetti che poi ha anche perso al televoto: la prima ha negato categoricamente di averla votata, dando poi la colpa alla new entry Aida Nizar. Non ha detto la ...

Barella si avvicina sempre più all'Inter Video : Il #Cagliari Calcio continua a lottare per tentare di mantenere la categoria, in un tour de force che si preannuncia molto difficile e che potrebbe riservare sorprese nella classifica finale del campionato. Intanto il mercato continua a muoversi ininterrottamente, proprio come un territorio che prosegue incessante a far registrare continue scosse dopo essere stato vittima di un terremoto. Nicolò Barella pare destinato a vestire la maglia ...

Si avvicina la svolta per Tim : ora tocca a Genish salvare gli Interessi di Vivendi in Italia : In 24 ore lo scenario si è completamente capovolto . Lo stop del Tribunale alla revoca dei consiglieri francesi in Tim aveva segnato un punto importante per Vivendi nella battaglia in corso con Elliot.

La via Interrotta del disarmo avvicina la mezzanotte nucleare. Ripartire dall'insegnamento di Edoardo Amaldi : Questo post è a cura del prof. Luciano Maiani, Sapienza Università di Roma, linceo, coordinatore delle Edoardo Amaldi Conferences e delle Edoardo Amaldi Lectures; e del prof. Wolfango Plastino, Università degli Studi Roma Tre, linceo, segretario scientifico delle Edoardo Amaldi Conferences e delle Edoardo Amaldi Lectures.La pila nucleare di Enrico Fermi, dicembre 1942, e le esplosioni di Hiroshima e Nagasaki, agosto 1945, ...