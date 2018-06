Inter | nuova offerta alla Roma per Nainggolan | 26 milioni più Pinamonti RUMORS

Risate su Internet - addio? Meme forse vietati dalla nuova legge europea sul copyright : La direttiva sul copyright dell'Unione europea intende proteggere i diritti di proprieta' intellettuale delle persone che caricano il loro materiale su internet [VIDEO]. Tuttavia gli attivisti avvertono che la legge richiedera' che 'tutti i contenuti caricati su internet vengano monitorati e potenzialmente eliminati se assomigliano ad altri Meme protetti da copyright'. La campagna contro la particolare disposizione della direttiva, l'articolo ...

È in roll out la nuova Interfaccia di Google Account stile Material Theme : L'azienda di Mountain View continua a perseguire il suo obiettivo di ridisegnare il proprio ecosistema. Ora tocca a Google Account, servizio che gode della gran parte delle novità estetiche che abbiamo già visto arrivare con il Material Theme. La nuova versione è in fase di roll out, l'aggiornamento arriverà dunque a settimane e lato server. L'articolo È in roll out la nuova interfaccia di Google Account stile Material Theme proviene da ...

Royal Caribbean International - quante meraviglie sulla nuova Spactrum of the Seas! [FOTO] : La nuova unità della Classe Quantum Ultra sarà la nave più innovativa dell’area asiatica e nel 2019 offrirà numerosi nuovi itinerari. Anche due scali in Italia durante la crociera inaugurale di 51 giorni da Barcellona a Shanghai Dopo un decennio di rapida crescita in Cina e lo sviluppo delle navi da crociera tecnologicamente più avanzate al mondo, Royal Caribbean International riscrive il concetto di crociera con il debutto di Spectrum of the ...

Inter - nuova pista per la trequarti : Ausilio scatenato : Inter pronta a rafforzare il centrocampo da mettere a disposizione del tecnico Spalletti, non solo Nainggolan nel mirino nerazzurro Piero Ausilio è uno dei ds più attivi in queste prime fasi della sessione estiva di calciomercato. Il dirigente nerazzurro si sa, è vigile in merito alla questione Nainggolan, ma non solo. L’Inter, secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Skysport, avrebbe avuto un contatto con l’agente di Bruno ...

Calciomercato - Asamoah : “a breve annuncerò la mia nuova squadra”. Sarà l’Inter : Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di Citi FM, tornando su quello che Sarà il suo futuro dopo sei anni di Juve: “Le voci di mercato sono frequenti, come giocatore, le squadre si approcciano a te, provano a fare le loro mosse. Non resto alla Juventus perché ho già fatto una dichiarazione e ho detto addio. Probabilmente, la squadra alla quale mi unirò Sarà annunciata molto presto – ha rivelato – Ho trascorso sei anni positivi ...

E3 2018 : Bohemia Interactive presenta Vigor - la nuova esclusiva per Xbox One : Bohemia Interactive ha finalmente svelato il suo nuovo titolo esclusivo Xbox One annunciato poco tempo fa, stiamo parlando di Vigor. Il gioco è stato mostrato nel trailer di annuncio e in un video gameplay.Come riporta Dualshockers, il trailer dell'annuncio di Vigor ci mostra l'ambientazione, ovvero una Tromsø distrutta, una città situata in Norvegia, e varie aree e alcuni scatti in condizioni meteorologiche diverse. Il gameplay trailer, invece, ...

Calciomercato Inter - si complica Rafinha : ecco la probabile nuova destinazione del calciatore : Calciomercato Inter – L’Inter attivissima sul mercato ma non arrivano solo buone notizie, si complica infatti la conferma di Rafinha, sul calciatore di proprietà del Barcellona è piombato il Tottenham. La notizia arriva direttamente dal quotidiano catalano Sport, che conferma la stima di Pochettino nei confronti del calciatore. I 35 milioni per il riscatto del cartellino rappresentano un problema per l’Inter, non per quello di ...

Risate su Internet - addio? Meme forse vietati dalla nuova legge europea sul copyright : La direttiva sul copyright dell'Unione europea intende proteggere i diritti di proprietà intellettuale delle persone che caricano il loro materiale su internet. Tuttavia gli attivisti avvertono che la legge richiederà che 'tutti i contenuti caricati su internet vengano monitorati e potenzialmente eliminati se assomigliano ad altri Meme protetti da copyright'. La campagna contro la particolare disposizione della direttiva, l'articolo 13, avverte ...

Google testa una nuova Interfaccia per le impostazioni dell’account : Google sta testando una nuova interfaccia per la pagina dedicata all'account, con un aspetto che sembra pensato per sposarsi alla perfezione con Android P. L'articolo Google testa una nuova interfaccia per le impostazioni dell’account proviene da TuttoAndroid.

Fabrizio Corona - Non è l’Arena/ Slitta l’Intervista : “Dirò ciò che non ho mai detto!” - ecco la nuova data : Fabrizio Corona ospite a Non è l’Arena, Slitta l’intervista di Massimo Giletti: ecco quando andrà in onda, “Dirò ciò che non ho mai detto!”, il video condiviso su Instagram.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Inter - nuova partnership con Mastercard fino al 2020 : «La passione per il calcio è in grado di unire davvero tutti nel mondo, senza distinzione culturale, sociale e di età», Centemero, Country Manager Mastercard Italia. L'articolo Inter, nuova partnership con Mastercard fino al 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bradisismo dei Campi Flegrei : nuova Interpretazione dell’INGV : Continuano le ricerche della comunità vulcanologica nazionale e internazionale mirate a comprendere l’origine del Bradisismo della caldera dei Campi Flegrei, attraverso l’analisi congiunta di oltre 37 anni di dati geochimici, relativi alle fumarole di Solfatara e Pisciarelli, e geofisici di deformazioni del suolo della caldera. A formulare un nuovo modello interpretativo di questi fenomeni, un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di ...

Nuova Inter - S palletti sogna Chiesa e Dembélé : Per il momento nessuno dei top-club del mondo ha sondato il terreno con l'Inter per il cannoniere argentino. E lo stesso Icardi ha dato al tecnico e ai dirigenti la sua piena disponibilità a restare ...

Diga di Chiauci - i lavori per la nuova circumlacuale devastano un'Intera vallata : ... marciapiedi e, perché no, ciclovie, non può favorire alcuna economia locale se non quella delle imprese chiamate a realizzare un progetto vecchio concettualmente. Tutto questo è una ulteriore ...