Indonesia | pitone di sette metri ingoia una donna tutta intera

Orrore in Indonesia : il corpo intatto di una donna ritrovato nella pancia di un pitone di 7 metri [VIDEO] : In Indonesia, l’attacco di pitoni giganti a persone ignare sta crescendo ad un tasso allarmante: in un altro terrificante incidente, un pitone reticolato di 7 metri ha ingoiato una persona nell’Indonesia centrale. La vittima, una donna di 54 anni di nome Wa Tiba, risultava dispersa da giovedì sera dopo essere stata a controllare il suo orto in un villaggio dell’isola di Muna, pochi chilometri a sud-est dell’isola di Sulawesi. Il giorno dopo la ...