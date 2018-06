Incendio Messina | forse una presa mal funzionante all' origine del rogo

Messina - una presa mal funzionante all’origine dell’Incendio che ha ucciso i due fratellini : Una presa della corrente o una ciabatta mal funzionante sarebbe all'origine dell'incendio nel quale hanno perso la vita Francesco Filippo e Raniero Messina, i due fratellini di 10 e 13 anni. Fissati per martedì 19 giugno alle 10 i funerali delle due vittime: proclamato anche il lutto cittadino a Messina.Continua a leggere

Incendio Messina : una presa elettrica all’origine del rogo che ha ucciso i 2 fratellini : Potrebbe essere stata una presa elettrica o una ciabatta mal funzionante a provocare l’Incendio che ha provocato la morte di Francesco Filippo e Raniero Messina, deceduti nel rogo dell’appartamento in cui vivevano, all’alba di venerdì scorso a Messina: l’ipotesi emerge dalle prime indagini svolte dal Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco e dalla polizia. I funerali dei due fratellini, di 10 e 13 anni, si ...

Nell'Incendio di Messina Francesco Filippo è morto per cercare di salvare il fratellino : Il tredicenne Francesco Filippo è morto per tentare di salvare il fratellino Raniero di 10 anni dalle fiamme della loro casa. Lo dice Fernando Rizzo, cugino della madre dei due bambini morti Nell'incendio della loro abitazione a Messina. "L'incendio è divampato intorno alle quattro - spiega Rizzo - Ho sentito urlare e bussare forte alla porta erano i miei cugini e i loro figli. Sono entrati e poi ho visto nelle scale anche il loro ...

