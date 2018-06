In un anno sbarcati a Malta 23 migranti In Italia 170mila

ilgiornale

(Di domenica 17 giugno 2018) Quanti dei 3.116morti nel Mar Mediterraneo nel 2017 si sarebbero potuti salvare seavesse dato la propria disponibilità ad accogliere più delle 23 persone che l'scorso sono sbarcate sulle proprie coste? La domanda è semplice, la risposta impossibile. Ma certamente il fatto che un'isola esattamente a metà strada tra le coste della Sicilia e la Libia, dalle quali sono partiti (e continuano a partire) la maggior parte dei 171.635arrivati innel 2017, abbia fatto sbarcare sulle proprie coste solo 23 persone in unnon lascia dubbi su chi, in Europa, abbia davvero chiuso i porti. Ripetiamo i numeri: 171.635 arrivati in, 23 a, 3.116 i morti.I dati in queste pagine, elaborati dal sito di datajournalism Truenumbers.it, sono ufficiali (Eurostat) e dicono che i moli maltesi sono blindati almeno dal 2016 quando le persone sbarcate furono 25. ...