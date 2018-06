In coma da tre mesi partorisce bimbo

Taranto - mamma in coma da tre mesi partorisce un bimbo : “Un vero e proprio miracolo” : Una donna in coma da tre mesi per un aneurisma cerebrale ha partorito il bimbo che portava in grembo. Il piccolo, nato prematuro al settimo mese di gravidanza, sta bene e non è in pericolo di vita. La donna, invece, è ancora ricoverata in rianimazione ed è l'unica a non sapere di essere diventata mamma.Continua a leggere

Taranto : donna in coma da tre mesi partorisce bambino : Il “Quotidiano” di Taranto riporta oggi che una donna in coma da tre mesi per un’aneurisma cerebrale ha partorito un bambino al settimo mese di gestazione: il parto cesareo è avvenuto nella sala operatoria del Santissima Annunziata dove è intervenuta un’equipe composta da anestesisti e rianimatori, ginecologi, neonatologi, pediatri, ecografisti e tanti infermieri di sala. Il neonato, in buone condizioni di salute, è ora ...

Taranto - il parto di una 38enne in coma da tre mesi al Santissima Annunziata : il neonato sta bene : La donna era al settimo mese di gestazione. Nella sala operatoria è intervenuta un'équipe composta da anestesisti e rianimatori, ginecologi, neonatologi, pediatri, ecografisti e infermieri

In coma da tre mesi partorisce una bimba : In rianimazione si svolse quasi tutta la sua gravidanza, dalla decima alla ventisettesima settimana, salutata come un miracolo della scienza: Maria Liliana nacque il 19 dicembre in un'altra favola ...

In coma da tre mesi partorisce bimba : 13.52 Una bimba è nata all'ottavo mese di gestazione, mentre la mamma è in coma, ricoverata nell'ospedale mantovano Poma La mamma è una 33enne colpita tre mesi fa da infarto e ictus: da allora è in uno stato di coma leggero, che le impedisce di comunicare con l'esterno. Respira da sola e a volte è vigile, ma si ignora se sia consapevole di quanto accade intorno a lei. Il parto è durato due ore ed è stato seguito da un'équipe di 30 persone fra ...

Donna in coma da oltre tre mesi partorisce una bimba : "Intervento straordinario" : A Mantova una Donna di 33 anni in coma da tre mesi e mezzo per una grave forma di encefalopatia post anossica manifestatasi al terzo mese di gravidanza ha dato alla luce una bambina. La piccola, venuta alla luce...

Mantova - in coma da tre mesi partorisce una bambina : Una donna di 33 anni di Mantova è diventata mamma, nonostante si trovi in coma da oltre tre mesi, a causa di una grave forma di encefalopatia.Era incinta da tre mesi quando era stata colpita da un improvviso arresto cardiocircolatorio, sfociato in un ictus con conseguenti danni di natura neurologica. Era caduta così in un coma leggero con respiro spontaneo, vigile in alcuni momenti, ma senza parlare. Nonostante la sua situazione, la donna è ...

In coma da tre mesi partorisce una bimba : ANSA, - MANTOVA, 15 GIU - Una donna in coma da tre mesi ha dato alla luce una bambina. È successo giovedì all'ospedale Carlo Poma di Mantova. La neonata, venuta alla luce dopo 8 mesi, sta bene. Il ...

Mantova - donna in coma da tre mesi partorisce una bimba : Mantova, donna in coma da tre mesi partorisce una bimba Il parto è avvenuto all'ospedale Carlo Poma, con un'équipe di 30 persone. La piccola è nata dopo 8 mesi di gravidanza. La mamma, 33 anni, aveva subito un ictus dopo essere stata colpita da un arresto cardiocircolatorio. Parole chiave: ...

Mantova - donna in coma da tre mesi partorisce una bimba - : Il parto è avvenuto all'ospedale Carlo Poma, con un'équipe di 30 persone. La piccola è nata dopo 8 mesi di gravidanza. La mamma, 33 anni, aveva subito un ictus dopo essere stata colpita da un arresto ...

Donna in coma da tre mesi partorisce una bimba : Una nascita miracolosa. Una Donna in coma da tre mesi ha dato alla luce una bambina. Lo riporta questa mattina la Gazzetta di Mantova. È successo all'ospedale Carlo Poma di Mantova. La neonata, venuta ...

Mantova - in coma da tre mesi partorisce una bimba : Una donna in coma da tre mesi ha dato alla luce una bambina. Lo riporta questa mattina la Gazzetta di Mantova. È successo ieri all'ospedale Carlo Poma di Mantova. La neonata, venuta alla luce dopo 8 ...

Golf - US Open 2018 : punteggi alti e vittime illustri nel primo giro - Dustin Johnson al comando con altri tre atleti. Avvio difficile per Francesco Molinari : punteggi alti, nessun eagle e appena quattro giocatori sotto il par nel primo giro dello US Open 2018, secondo Major stagionale, in corso di svolgimento sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club, situato nella città di Southampton a Long Island, vicino New York City. A svettare al comando del torneo c’è il quartetto composto dall’inglese Ian Poulter e dagli statunitensi Scott Piercy, Russell Henley e Dustin Johnson, numero ...

Angelo Sanzio choc : rubato il suo bancomat mentre era al GF : Il Ken Italiano deurabato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Brutta disavventura per Angelo Sanzio del GF. Cosa gli è successo? Il portale Leggo.it ha rivelato che durante la sua permanenza nella casa più spiata dagli italiani qualcuno pare abbia scassinato la sua cassaforte, rubandogli il bancomat. E proprio tramite il bancomat gli avrebbe prosciugato l’intero conto corrente. Una notizia, che ovviamente ha fatto ...