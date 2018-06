Donna in coma da tre mesi partorisce bimbo a Taranto - : il secondo caso in pochi giorni, dopo quello avvenuto a Mantova . La Donna, 38 anni, è in stato di incoscienza da tre mesi. Il piccolo si trova in un'incubatrice nel reparto di terapia intensiva, la ...

Nuovo caso a Taranto - donna in coma da tre mesi partorisce : Un caso analogo a quello successo qualche giorno fa a Mantova si è verificato a Taranto dove una donna di 38 anni, in coma da tre mesi per un aneurisma cerebrale, ha partorito con taglio cesareo un bimbo al settimo mese di gravidanza. La notizia riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia, è confermata da fonti dell'ospedale Santissima Annunziata. Il piccolo pesa quasi 2 chili ma non è fuori pericolo. La mamma è in gravi ...

Taranto - il parto di una 38enne in coma da tre mesi al Santissima Annunziata : il neonato sta bene : La donna era al settimo mese di gestazione. Nella sala operatoria è intervenuta un'équipe composta da anestesisti e rianimatori, ginecologi, neonatologi, pediatri, ecografisti e infermieri

Mantova - in coma da tre mesi partorisce una bambina : Una donna di 33 anni di Mantova è diventata mamma, nonostante si trovi in coma da oltre tre mesi, a causa di una grave forma di encefalopatia.Era incinta da tre mesi quando era stata colpita da un improvviso arresto cardiocircolatorio, sfociato in un ictus con conseguenti danni di natura neurologica. Era caduta così in un coma leggero con respiro spontaneo, vigile in alcuni momenti, ma senza parlare. Nonostante la sua situazione, la donna è ...

