Impresa Alonso | vince la 24 ore di Le Mans

LIVE 24 Ore Le Mans 2018 in DIRETTA : Fernando Alonso cerca l’ Impresa storica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della mitica 24 Ore di Le Mans 2018 . Sul Circuit de la Sarthe (Francia) una corsa che emana un fascino particolare e che tutti i piloti sognano, prima o poi, di vincere. Tra i top driver che aspirano al massimo risultato c’è anche Fernando Alonso . Quest’anno la nuova sfida è quella dell’endurance. L’obiettivo massimo è Le Mans , per dar seguito alla rincorsa della Tripla Corona, il riconoscimento che ...

24 Ore Le Mans 2018 : Fernando Alonso alla riscossa. Squadra e team giusti per tentare l’Impresa : L’anno scorso aveva tentato la scalata alla 500 Miglia di Indianapolis e, fino a pochi giri dalla conclusione, prima che il motore della sua vettura lo abbandonasse, aveva chance concrete di centrare il successo sull’ovale più celebre del mondo. Quest’anno Fernando Alonso, invece, ha deciso di prendere parte alla 24 Ore di Le Mans, una gara che non ha certo bisogno di presentazioni per quanto è famosa. Lo spagnolo, quindi, ...