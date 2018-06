BARI - Imprenditore non PAGA IVA : ASSOLTO/ Vanta credito di 40 milioni : ma non sempre va così… : BARI, IMPRENDITORE non PAGA Iva: ASSOLTO. Rocco Lombardi, ex amministratore unico dell'azienda, Vanta credito di 40 milioni di euro da Enti locali. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:49:00 GMT)

Imprenditore non paga Iva - ma vanta credito di 40 milioni da P.a. : assolto : Non ha pagato le imposte perché non incassava le fatture dai Comuni per conto dei quali gestiva il servizio di raccolta rifiuti . La Corte di Appello di Bari ha assolto l'ex amministratore unico della ...

Trapani Calcio : si fa avanti un Imprenditore romano che - per il momento - resta anonimo : Trapani Calcio, qualcosa si muove. Mentre da un lato sembra sfumata la possibilita' di una trattativa [VIDEO] con la cordata capeggiata dall'editore Peppe Bologna, prende corpo la seconda ipotesi, quella di un gruppo imprenditoriale la cui identita' non è nota e la cui manifestazione d'interesse, però, è stata confermata dall'attuale proprieta' della societa' granata. Al momento sarebbe l'unica possibilita' concreta di intavolare una trattativa. ...

Tassa soggiorno non versata - sequestrati 163mila euro a Imprenditore : Tassa soggiorno non versata, sequestrati 163mila euro a imprenditore La Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo nei confronti del proprietario di un residence a poca distanza da San Pietro, a Roma. L’evasione sarebbe durata due anni e l’indagato dovrà rispondere del reato di peculato Parole ...

M5s - Di Maio chiama sul palco l’Imprenditore Bramini : “Non fischiate - ora lo Stato siamo noi” : Sul palco della prima piazza filo-governativa della storia grillina (dietro il quale campeggia un tabellone con la scritta #IlMioVotoConta su sfondo tricolore) in piazza Bocca della Verità a Roma, il leader Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ha chiamato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per i mancati versamenti da parte dello Stato. l’imprenditore sarà consulente del ministero come ha annunciato il capo politico ...

Imprenditore scrive a Salvini e Di Maio : "Perché sull'euro non dite la verità?" : Un avviso a pagamento, firmato da un Imprenditore di nome Lupo Rattazzi, è stato pubblicato oggi su Repubblica. Si rivolge direttamente ai due leader politici

Sergio Bramini - l'Imprenditore a cui lo Stato deve 4 milioni cacciato di casa : «Non finisce qui» : L'epilogo che nessuno desiderava alla fine si è trasformato in realtà: Sergio Bramini , il 70enne imprenditore brianzolo che aveva dovuto dichiarare fallimento nonostante lo Stato gli dovesse 4 ...

No allo sfratto : leghisti e grillini a casa dell'Imprenditore fallito per i crediti non pagati dallo Stato . Salvini : "Faremo Legge Bramini" : "Devono mettermi le manette": così ha detto l'imprenditore Sergio Bramini in diretta Facebook dal profilo del deputato leghista Andrea Crippa, nel giorno dello sgombero esecutivo dalla sua villa. La diretta è stata condivisa anche dal segretario del Carroccio Matteo Salvini che questa mattina ha incontrato l'industriale fallito nonostante vanti 4 milioni di euro di crediti dallo Stato."fallito per colpa dello Stato che non gli paga ...

Fallisce perché lo Stato non paga : Imprenditore sfrattato dagli ufficiali giudiziari : Gli ufficiali giudiziari sono arrivati oggi a Monza. Hanno puntato dritto alla casa di Sergio Bramini per eseguire lo sfratto e mettere l'abitazione all'asta. Non uno sfratto qualunque. perché questo imprenditore di 71 anni non è fallito per colpa sua, ma per colpa degli innumerevoli crediti che vanta nei confronti dello Stato. E che lo Stato, come succede sempre più spesso, non ha saldato. "Qualunque governo nasca c'è bisogno di gente come ...

