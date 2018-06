Imperia | Festa di San Giovanni | il programma di oggi | domenica

Festa della Repubblica - il paracadutista ai Fori Imperiali : “Un onore - lo dedico all’Italia” : Si chiama Giuseppe Tresoldi ed è da 36 anni nella Folgore il paracadutista che oggi è atterrato in via dei Fori Imperiali, in un inedito show al termine della parata per la Festa della Repubblica, portando in ‘volo’ una bandiera tricolore lunga 400 metri. “La dedico all’Italia”, risponde ai giornalisti che gli chiedono, dopo l’atterraggio, a chi volesse dedicare l’impresa. Poi aggiunge: ...