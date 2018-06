ILIAD non si collega alla rete 4G

Dubbi sulla data di rinnovo offerta ILIAD Italia : come ricavarla nonostante area personale incompleta : Ma qual è la data di rinnovo offerta Iliad Italia? I primi clienti del nuovo quarto operatore Italiano, ormai da giorni stanno spulciando la loro area clienti presente sul sito del vettore per capire quando questo effettuerà il primo addebito sul loro credito telefonico dopo la scadenza del primo mese con la SIM. Tuttavia, l'operazione è vana e questo semplicemente perché tale indicazione non è ancora riportata nella sezione personale dei ...

Poco trasparente l’offerta ILIAD Italia? L’operatore non ci sta e si difende così : Tutti contro l''offerta Iliad Italia e la sua presunta poca trasparenza. Nei giorni scorsi abbiamo esaminato nello specifico l'esposto contro il vettore dell’A.E.C.I (Associazione Europea Consumatori indipendenti) che è andata giù pesante nell'esaminare l'unica tariffa del nuovo protagonista del mercato mobile italiano. La risposta dell'operatore non si è fatta attendere con l'intento di dissipare tanti dubbi pure nati nella mente dei già ...

Ho Fatto Il Recesso Da ILIAD - La Mia SIM Non E’ Mai Arrivata : La mia SIM Iliad non è mai stata consegnata (è ancora “in consegna” con Nexive), mi sono stancato di aspettare e ho chiesto il Recesso. Ecco come compilare modulo Recesso Iliad Come fare Recesso Iliad per SIM non consegnata Alla fine è successo: dopo 2 settimane passate ad aspettare, mi sono stancato e ho inviato a Iliad il fax […]

Hotsport Tethering Non Funziona Con ILIAD : Come Risolvere : Iliad: problemi a configurare hotspot e Tethering? Ecco la soluzione. Come Risolvere problema hotspot Tethering che non Funzionano su iPhone con Iliad. Hotsport Tethering Non Funziona Hotspot Tethering Iliad su iPhone non Funziona? Ecco Come Risolvere il problema Come abbiamo anticipato in un nostro precedente articolo, da ormai una settimana Iliad è finalmente attiva in […]

Le SIM ILIAD non arrivano. Forse neanche la settimana prossima : Forti ritardi nelle spedizioni e consegne delle SIM Iliad e quelli spediti con Nexive ancora non sono partite. Quindi se la tua SIM Iliad non è ancora arrivata dovrai aspettare, ancora molto SIM Iliad in ritardo con Nexive e Bartolini? Iliad, il 29 maggio 2018 è entrato nel mercato della telefonia Italiana come quarto operatore nazionale […]

ILIAD - gli altri operatori annunciano offerte di rientro. Non potevano pensarci prima? : di Derek A fine maggio è nato Iliad, il quarto operatore di telefonia mobile. Sbarcato sul mercato con una offerta da paura: 5,99€ per chiamate e sms illimitati , ben 30 gb di traffico internet (+2 gb in Europa) e praticamente tutte le opzioni (segreteria etc) comprese nel prezzo. In casa siamo in quattro con due figlie adolescenti che usano il cellulare come estensione della loro stessa esistenza, entrate nel mondo mobile con offerte del tipo ...

SIM ILIAD In Ritardo Non Arriva? Porta Pazienza! : Ritardi nelle spedizioni delle SIM: Iliad si scusa e rassicura i clienti coinvolti. Ritardi nelle spedizioni delle prime SIM Iliad: l’azienda sta “facendo il massimo”. La tua SIM Iliad non è ancora arrivata? Porta un pò di pazienza SIM Iliad in Ritardo non ancora consegnata? Come abbiamo anticipato in un nostro precedente articolo, da ormai una settimana Iliad […]

Call center ILIAD : chiamare da altro operatore non è gratuito - come per tutti : Le problematiche legate al nuovo quarto operatore attivo in Italia dal 29 maggio sono tante e non accennano a diminuire, ad esempio Tim e Vodafone vedono la numerazione Iliad come chiamata internazionale. Ma il credito scalato per chiamare il Call center, al 177, da altro operatore è normale come per qualunque altro operatore. Call center Iliad a pagamento da altri operatori come al solito in Italia si cerca più di attrarre clic che informare ...

ILIAD - offerta Italia/ Numeri non “riconosciuti” da Tim e Vodafone : il caso degli addebiti : Iliad, offerta Italia: Numeri non “riconosciuti” da Tim e Vodafone, il caso degli addebiti. I due operatori applicano tariffe internazionali: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:50:00 GMT)

ILIAD : La rivoluzione che non c’è stata : iliad è arrivata ufficialmente in Italia il 29 maggio 2018 ma la tanto decantata #rivoluzioneiliad non si è completata al meglio. In Italia c’è troppa concorrenza iliad Italia: Ancora c’è molto da lavorare per Rivoluzionare il mercato mobile iliad, operatore mobile francese, è finalmente arrivato in Italia, la data ufficiale è stata il 29 maggio […]

Primi Problemi Per La Rete ILIAD In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]

Ad ILIAD non piace Napoli? Dove sono i Simbox - online SIM solo con carta di credito : Il nuovo attore del mercato della telefonia, Iliad, è sbarcato in Italia con una tariffa molto aggressiva, ma difficile da attivare per i napoletani che non hanno carte di credito o che non hanno tempo per andare in giro per la Campania a cercare i distributori di SIM, i cosiddetti Simbox. Passare a Iliad potrebbe non essere così semplice Probabilmente in Francia sono abituati maggiormente ad utilizzare carte di credito, in Italia ...