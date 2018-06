Ilaria Capua | «Sono donna  e scienziata | ecco perché  ho tanti nemici»

Ilaria Capua lontana dall’Italia «Paghiamo lo scetticismo verso la cultura scientifica» : La virologa: «Che dolore lasciare l’Italia. Rischiavo l’ergastolo, ora sono orgogliosa di me. Voglio battermi per una giustizia più scientifica e più umana»

“L’Espresso non ha diffamato la virologa Ilaria Capua” : il gip archivia il processo contro il settimanale : L’Espresso non ha diffamato la virologa Ilaria Capua. È quanto deciso dal gip del tribunale di Velletri, Gilberto Muscolo, che ha archiviato il procedimento che vedeva imputati l’allora direttore del settimanale Luigi Vicinanza e l’attuale vicedirettore, Lirio Abbate. Contestualmente il gip ha ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero per la prosecuzione delle azioni di sua competenza con riferimento al reato di ...