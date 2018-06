Il Trono di Spade | il branco sopravvive | tatuaggio spoiler di Sophie Turner?

Le reazioni del cast di Lucifer al rinnovo - dopo l’annuncio di Netflix : dai video all’ironia su Il Trono di Spade : Neanche il cast di Lucifer è riuscito a contenere la gioia nel vedere la propria serie rinnovata. dopo la possibile acquisizione da parte di Amazon, alla fine Netflix è riuscito a spuntarla, garantendo una quarta stagione allo show con protagonista Tom Ellis. I ringraziamenti sono andati in primis ai fan, che hanno contribuito a portare avanti la campagna social #SaveLucifer. Gli attori Tom Ellis e Lauren German hanno scritto: “Non riesco ad ...

I cast de Il Trono di spade e Westworld non saranno al San Diego Comic-Con 2018 : l’annuncio di HBO : Niente draghi né androidi quest'anno nella Hall H del San Diego Comic-Con: HBO ha annunciato che i cast delle sue due serie di punta, Il trono di spade e Westworld, non saranno presenti alla famosa convention californiana. "A causa dei piani di produzione e delle date d'uscita de Il trono di spade e Westworld, queste serie non verranno presentate al San Diego Comic-Con quest'estate" ha detto un rappresentante dell'emittente via cavo ...

George R.R. Martin parla degli spin-off de Il Trono di spade - dal suo titolo ideale a possibili futuri pilot : Il pilot del primo potenziale spin-off de Il trono di spade è appena stato annunciato, ma l'autore della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco George R.R. Martin ha già le idee chiare su come vorrebbe si intitolasse: se fosse per lui, il progetto si chiamerebbe The Long Night. Martin ha commentato la notizia dell'ordine di un pilot da parte di HBO sul proprio blog personale nella giornata di lunedì, parlando per l'appunto del nome che ...

Il Trono di Spade - le ultimissime sullo spin-off : Il marketing HBO sa come rendere sempre più succulenta l’attesa dell’ultima stagione de Il Trono di Spade. Basta regalare tante piccole belle novità lungo il percorso. L’ultima è di quelle ‘laterali’ ed è formato ‘save the date’ ma non riguarda la data di messa in onda dei sei episodi della stagione 8, fissata genericamente nel 2019: stando a fonti attendibili, HBO ha ordinato la puntata pilota dello ...

'Il Trono di Spade' : ci sarà un prequel ambientato in una età dell'oro : Il colosso della produzione tv Usa Hbo lavora su un prequel della serie di successo Game of Thrones , 'Il Trono di Spade, . La notizia è riportata da diversi media Usa. Già in cantiere un capitolo ...

Il Trono di Spade : arriva lo spin-off : In attesa dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade , in arrivo negli Stati Uniti il prossimo anno, poche ora fa è stato confermato un rumor molto insistente. Sembra che la HBO, il network ...

HBO ordina ufficialmente il pilot di uno degli spin-off de Il Trono di spade : tutti i dettagli : HBO ha ordinato ufficialmente il pilot di uno degli spin-off de Il trono di spade e, stando alla prima descrizione fornita dall'emittente, sarà un progetto ambizioso tanto quanto la serie originale. Il soggetto, scelto tra i famosi cinque in cantiere nei mesi scorsi, sarà un prequel scritto da Jane Goldman e da George R.R. Martin, autore della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Questa è la sinossi fornita da HBO per questo progetto ...

Lucifer è tra le serie più viste in streaming - insieme a Il Trono di Spade e The Big Bang Theory : L'effetto #SaveLucifer continua a dare i suoi frutti: a un mese quasi dalla cancellazione, Lucifer è tra le serie TV più viste in streaming a livello mondiale. Lo rivela una ricerca effettuata da PeerLogix, compagnia americana esperta nel rilevare i prodotti (audio, video) più influenti sul mercato, al fine di determinare le abitudini e le preferenze del consumatore. Nell'ultima settimana, Lucifer si è piazzata al quarto posto tra le serie ...

Il Trono di Spade : party per festeggiare la fine delle riprese? : A quanto pare, per tutti gli appassionati della Serie Tv fantasy, Il Trono di Spade , le riprese si sarebbero appena concluse in quel di Belfast . Lo dimostrerebbero anche le foto dell'eccentrico ...

Kit Harington e Rose Leslie - de Il Trono di Spade - a nozze il 23 giugno : Le due star della famosissima serie TV della HBO, Il Trono di Spade, Kit Harington e Rose Leslie, hanno ufficializzato la data del loro matrimonio: il 23 giugno. I due si sono conosciuti proprio sul set della serie sopra citata, durante la seconda stagione, ormai nel lontano 2012. Saranno state forse le scene piccanti che li hanno visti coinvolti sul set nei panni del figlio bastardo Jon Snow e della ribelle bruta Ygritte, a far scattare ...

La versione 'al pesto' di Trono di spade : arriva la web serie Game of Kings foto : ... una solida realtà che si occupa di animazione medievale, attiva dal 2010 in molteplici attività: cene con delitto , detiene il record in Liguria con 169 commensali, , eventi di piazza, spettacoli ...

Il Trono di Spade e l’ultima scena da Daenerys di Emilia Clarke : In sala nei panni di Qi’ra accanto al giovane Han nel film meno redditizio della saga di Star Wars, Emilia Clarke si gode la doppia popolarità legata al suo ruolo da protagonista in Solo: A Star Wars Story e come Madre dei draghi de Il trono di Spade. Com’è noto, l‘ottava stagione di Game of Thrones sarà anche l’ultima ed è anche per questo che le dichiarazioni dell’attrice riguardo le scene girate nei panni di ...

Natalie Dormer sarà Vivien Leigh in un nuovo progetto televisivo : i dettagli sul ruolo dell’ex star de Il Trono di spade : Per Natalie Dormer domani è un altro giorno: l'attrice, meglio nota ai fan della tv come la Margaery Tyrell de Il trono di spade, sarà impegnata sul set per produrre, sviluppare e prendere parte a un nuovo progetto televisivo incentrato sulla vita di Vivien Leigh. La Dormer lavorerà con Fremantle Media e la compagnia inglese Mainstreet Pictures per realizzare la serie, di stampo biografico, che racconterà la vita della star, tra le più ...

Emilia Clarke svela che l’ultima scena di Daenerys ne Il Trono di spade 8 l’ha ‘sconvolta totalmente’ : Le riprese de Il trono di spade 8 sono ormai agli sgoccioli, e a quanto pare c'è qualcuno che ha già girato le ultime scene del proprio personaggio: parlando con Vanity Fair, Emilia Clarke si è lasciata andare ad alcuni commenti (ben poco rassicuranti) riguardo gli ultimi momenti di Daenerys Targaryen. L'attrice, attualmente in giro per il mondo per promuovere il suo ultimo film Solo: A Star Wars Story, ha infatti svelato di aver già girato ...