Il Surface Studio 2 è in lavorazione e il suo nome in codice è Capitola

Microsoft si aggiudica il brevetto per l’innovativo display di Surface Studio : Presentato nell’ormai lontano Ottobre 2016 e basato su un brevetto Microsoft registrato nel mese di Aprile 2016, Surface Studio ha reinventato la categoria dei PC All In One. Ora, dopo quasi 2 anni è giunto il riconoscimento a Microsoft che lo scorso 3 Aprile 2018 si è aggiudica ta ufficialmente il relativo brevetto per la particolare e innovativa struttura del display inclinabile. Grazie infatti alla cerniera “zero gravity” che consente una ...

Microsoft - allo studio led di notifica per la Surface Pen : Dopo l’innovativo Surface Dial, il particolare controller in grado di interagire al meglio con i dispositivi della famiglia Surface al fine di velocizzare il flusso di lavoro, nei laboratori Microsoft sono allo studio alcune soluzioni innovative che vedono protagonista la Surface Pen. In questi mesi non sono mancate indiscrezioni su come potrebbe evolvere la penna Microsoft e quali funzionalità potrebbero essere aggiunte. L’ultima novità in ...