IL SUD GIA' E NON ANCORA Mendicino | la missione di Maria nell' aridità del nostro tempo

Maltempo al SUD - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso SUD : ROMA - Dopo aver preso di mira a inizio settimana il Nord Italia, l'ondata di Maltempo che da giorni sta attraversando la penisola si è spostata sulle regioni centrali. Le forti piogge hanno provocato ...

Maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso SUD : Allagamenti a Roma e Grosseto, danni alle ferrovie in Sardegna. Ad Ancona un'auto quasi sommersa dall'acqua: due donne salvate dalla polizia. Venerdì allerta gialla in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

M5S - SUD già amaro : perso il 33% dei voti : 'Nel Sud, rispetto alle politiche, i 5 Stelle caleranno vistosamente', era stato buon profeta Clemente Mastella. Il granaio si è seccato. Il bottino pieno portato a casa il 4 marzo si è ridotto a ...

Governo - Briatore : “Reddito cittadinanza? Follia. Al SUD già stanno sul divano gratis - ora addirittura vogliono pagarli” : “Reddito di cittadinanza? Mi sembra una follia vera, perché così paghi la gente che sta sul divano. Al Sud sul divano già ci sono gratis, ora addirittura li paghi. Prenderanno il divano a due piazze”. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), Flavio Briatore commenta uno dei cavalli di battaglia del M5s. E aggiunge: “Investire nel Sud? No, non ci sono le condizioni, non ci sono le infrastrutture. Ci sono difficoltà enormi. La ...

Sono nato al SUD e pensavo di essere uno sfigato. Poi ho viaggiato e ho capito : di Luca Casabene “In molti di noi esiste una cultura monocolore, le espansioni mentali si limitano con la quotidianità e il luogo da cui proveniamo” Il mio nome è Luca Casabene. nato nel marzo del 1981 a Gela, profondo sud della Sicilia, vissuto ovunque nel mondo e adesso in pianta stabile in Olanda. Ho imparato ad apprezzare le fortune che la vita mi ha regalato, Sono nato nella città che fu definita “il fondo ...

Volley - Nations League 2018. Argentina-Italia 3-0 : i SUDamericani passeggiano su un’Italia sprecona e discontinua : Serviva un’impresa al contrario per fare peggio di venerdì sera contro il Canada ma l’Italia ha abbassato ulteriormente l’asticella uscendo sconfitta con un secco 3-0 contro l’Argentina di Velasco che era a caccia di un successo scaccia crisi davanti al pubblico di casa dopo aver deluso contro Iran e Canada. Il successo è arrivato e pure altisonante nel punteggio contro un’Italia sciupona e discontinua per cui ...

Marina La Rosa sostiene Rocco Casalino : «Ai tempi del Grande Fratello già pensava a SUD e politica. Possiamo fidarci» : ... ora è addetto stampa di Di Maio In un'intervista al Corriere della Sera , Marina La Rosa ha raccontato: 'Già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. ...

Pokemon : Let's Go - Pikachu/Eevee : MaSUDa si esprime riguardo la sinergia con Pokemon GO : I director Junichi Masuda ha riferito qualche interessante dichiarazione durante la teleconferenza in occasione del reveal dei due nuovi giochi dei Pokemon, riporta Nintendoeverything.Parlando dell'ispirazione a Pokemon Giallo, Masuda ha affermato che Pokemon: Let's Go, Pikachu / Eevee sono basati sulla versione gialla di Pokemon. Presenta elementi della serie animata come il Team Rocket e i personaggi che comparivano nell'anime, si tratta di ...

SuperEnalotto - la fortuna bacia tre volte : euro a pioggia da Nord a SUD : Tre vincitori nell'ultima estrazione del SuperEnalotto: mentre il Jackpot vola sempre più in alto festeggiano i tre giocatori che hanno centrato il 5 e si aggiudicano oltre 53mila euro ciascuno. Le vincite sono state realizzate...

Giallo in Sardegna : trovati due cadaveri nelle campagne di due centri nel SUD dell’isola : I cadaveri di due uomini sono stati trovati nel pomeriggio nelle campagne di Villaputzu e Maracalagonis, nel Sud Sardegna. Il primo è quello di un 65enne operaio di Villaputzu che ieri era uscito di casa per andare a lavoro, l’altro appartiene a un giovane di Quartu Sant'Elena. Ancora da chiarire le cause del decesso dei due uomini.Continua a leggere