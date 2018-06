motorinolimits

: JACKPOT PER SEBASTIAN VETTEL! ???????? Vince il #CanadianGP e torna in testa al Mondiale con un punto di vantaggio su… - Eurosport_IT : JACKPOT PER SEBASTIAN VETTEL! ???????? Vince il #CanadianGP e torna in testa al Mondiale con un punto di vantaggio su… - BarbaraPremoli : Il punto Ferrari nel mattino di Le Mans - MotoriNoLimits : Il punto Ferrari nel mattino di Le Mans -

(Di domenica 17 giugno 2018) Il sole è tornato a illuminare la 24 Ore, anche se è ancora pallido, come la gara dellenella classe GTE-Pro, che non hanno avuto nella fortuna la loro migliore alleata finora. GTE-Pro. La 488 GTE #52 di AF Corse è ancora la migliore vettura piazzata ma ha dovuto scontare due stop & go … L'articolo Ilneldi LeMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.