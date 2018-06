Il Frosinone non ci sta | pesantissimo comunicato contro il Palermo

Frosinone - dura replica a Zamparini : "Le sue frasi offendono l'intelligenza" : Il presidente Stirpe affida la risposta dei ciociari a una nota: "Non sappiamo quale incontro di calcio abbia visto, né ci interessa saperlo"

Frosinone-Palermo - Zamparini : "Partita illegale". Stirpe : "Non sai perdere" : In comune hanno il nome di battesimo e la determinazione, messa nero su bianco, di portare la questione fino in tribunale. I Maurizio in questione sono Stirpe e Zamparini, proprietari rispettivamente ...

Serie B - Palermo - Zamparini infuriato 'Gara illegale a Frosinone - faremo ricorso' : Mi auguro che un ente competente o il nuovo ministro dello sport, nel quale credo moltissimo, prenda provvedimenti per aprire un'inchiesta, non va rivoluzionata solo l'Italia - conclude il patron ...

Stirpe festeggia promozione : “Frosinone in A per restarci” : “Abbiamo raccolto quanto seminato per tutto il campionato e nei playoff: secondo me nelle due partite siamo stati migliori del Palermo e giustamente raccogliamo per quanto fatto quest’anno e penso anche lo scorso anno”. Sono le parole di gioia dopo la promozione in Serie A grazie al 2-0 al Palermo del presidente del club gialloblù, Maurizio Stirpe. “Siamo andati in A per rimanerci, profonderemo tutti gli sforzi necessari ...

Calcio - Frosinone in Serie A ma il Palermo annuncia ricorso. Lo spareggio : 2 a 0 - tra palloni tirati in campo e invasione : palloni lanciati in campo, un rigore non dato, poi assegnato, infine tolto, e l’invasione dei tifosi prima del triplice fischio. Nella finale di ritorno dei playoff di Serie B il Frosinone allo Stirpe batte il Palermo 2-0, ribalta la sconfitta per 2-1 subita all’andata e conquista la promozione in Serie A. Almeno per ora, perché i rosanero hanno annunciato ricorso subito dopo: “Abbiamo incaricato i nostri legali di fare ricorso ...

Palermo - furia Zamparini contro Frosinone : ANSA, - Palermo, 17 GIU - "E' veramente avvilente vedere gente che dopo un comportamento squallido e antisportivo continua a tirare fango. Tutto questo denota la qualità delle persone, sia del ...

Frosinone - il presidente Stirpe festeggia la promozione : “adesso restiamo in A” : Maurizio Stirpe al settimo cielo dopo la promozione del suo Frosinone in Serie A, il patron ha parlato della splendida cavalcata dei suoi uomini “Abbiamo raccolto quanto seminato per tutto il campionato e nei playoff: secondo me nelle due partite siamo stati migliori del Palermo e giustamente raccogliamo per quanto fatto quest’anno e penso anche lo scorso anno”. Sono le parole di gioia dopo la promozione in Serie A grazie al ...