adnkronos

: Il dolore e la gioia: il racconto di chi era sulla Dattilo - BinaryOptionEU : Il dolore e la gioia: il racconto di chi era sulla Dattilo - sherlock5stelle : Il dolore e la gioia: il racconto di chi era sulla Dattilo : - StraNotizie : Il dolore e la gioia: il racconto di chi era sulla Dattilo -

(Di domenica 17 giugno 2018) Hanno attraversato il Mediterraneo per realizzare il sogno di una nuova vita in Europa . Hanno affrontato il pericolo, il deserto, gli abusi. Poi i destini di 60 minori non accompagnati , tra cui 8 ...