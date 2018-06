Il commosso omaggio di Silvio Berlusconi al piccolo Francesco | morto per salvare il

huffingtonpost

(Di domenica 17 giugno 2018) Una storia che ha colpito tutta Italia e anche. Il leader di Forza Italia scrive una lettera al Giornale per unalFilippo, che ha perso la vita nel rogo del suo appartamento nel centro di Messina nel disperato tentativo di mettere in salvo il fratellino Raniero."Non credo possa esistere nella vita umana un dolore più profondo" scriverivolgendosi ai genitori, che sono riusciti a mettersi in salvo, insieme a due dei loro quattro figli. "A loro posso dire solo una cosa: di essere fieri di aver avuto un figlio come, dell'educazione che gli hanno dato, dei valori che hanno saputo trasmettergli. Questo non lenirà il dolore del papà e della mamma, ma devono sapere chenon èinvano, anche se non è riuscito ail fratello: il suo sacrificio ricorda a tutti noi, in ...