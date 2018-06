Il Commissario Montalbano | riprese a Donnalucata per due nuovi episodi

Il Commissario Montalbano - proseguono le riprese in Sicilia : proseguono le riprese dei due nuovi episodi della fiction Il Commissario Montalbano in Sicilia ed interessanti guest star si profilano all'orizzonte

Il Commissario Montalbano - due novantenni per i nuovi episodi : Si stanno ultimando nel ragusano le riprese di due nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, uno è la riduzione del romanzo “L’altro capo del telefono”, pubblicato due anni fa da Sellerio, sull’omicidio di una sarta a Vigata; l’altro è tratto da uno dei 30 racconti “Un mese con Montalbano”, pubblicato per la prima volta nel 1998 e che ha per titolo “Un diario del ’43”. In data 15 ...

Premio Biagio Agnes a Luca Zingaretti e Il Commissario Montalbano : premiati anche Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci : Un Premio speciale arriverà per Luca Zingaretti e Il Commissario Montalbano durante la decima edizione del Premio giornalistico internazionale "Biagio Agnes" istituto nel 2009 proprio per iniziativa dell'omonimo ex direttore della Rai. L'evento si terrà a Sorrento dal 22 al 24 giugno ma la cerimonia di premiazione si terrà sabato 23 con la conduzione di Alberto Mantano e Francesca Fialdini mentre andrà in onda in differita, il 27 giugno, su ...

Cesare Bocci vincitore a Ballando con le stelle 2018 e pronto per Il Commissario Montalbano 13 : Cesare Bocci vincitore a Ballando con le stelle 2018 contro ogni pronostico ma grazie al favore del pubblico. Alla fine è proprio Mimì Augello (personaggio storico de Il Commissario Montalbano ormai dal 1999) ad alzare al cielo la coppia di questa finale del programma di Milly Carlucci. In una sfida all’ultimo valzer con il surfer sardo-americano Francisco Porcella in coppia con la neo fidanzata Anastasia Kuzmina, Cesare Bocci è riuscito a ...

Le riprese de Il Commissario Montalbano di nuovo in Sicilia - Luca Zingaretti coi fan (foto e video) : Dopo la parentesi in Friuli Venezia Giulia, le riprese de Il Commissario Montalbano tornano di nuovo in Sicilia. È qui che il set si è spostato da qualche giorno per riprendere i lavoro sulla nuova stagione della fiction Rai, prevista sul piccolo schermo all'inizio del prossimo anno. In particolare, nella giornata di ieri, la troupe ha iniziato le riprese a Punta Secca, città che ospita l'ormai celebre casa di Montalbano. Per salutare ...

Il Commissario Montalbano fa tappa a Modica : domani a San Giorgio : Il Commissario Montalbano domani sarà a Modica per le riprese della famosa fiction. Il traffico subirà dei cambiamenti nella zona di San Giorgio.

Da Il Commissario Montalbano a Hitler e gli ebrei romani : CCLXX è la nuova scommessa di Palomar : Sicuramente la Palomar di Carlo Degli Esposti non ha bisogno di presentazioni ma con CCLXX sembra proprio che si possa arrivare a dire che siamo davanti ad un possibile salto di qualità per la società. Da Il Commissario Montalbano a I Delitti del BarLume a Braccialetti Rossi, sono questi alcuni dei titoli che portano la firma della Palomar che adesso si prepara a portare sul piccolo schermo il rastrellamento degli ebrei romani con la serie ...

Grande Fratello - record d'ascolti. Barbara D'Urso supera il Commissario Montalbano e umilia Marcuzzi e Ilary Blasi : L'edizione più trash di sempre del Grande Fratello fa il botto. Chiamiamolo il 'miracolo di Barbara D'Urso ': dopo un debutto buono e una seconda puntata decisamente deludente, il reality di Canale 5 ...

Analisi Auditel : Il Commissario Montalbano e Il Grande Fratello : Si parte alle ore 20 con la sfida dei Tg vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre sulla linea del 25% di share, mentre la curva del Tg5 si appoggia sulla soglia del 20%. La curva del Tg La7 scorre poco sopra la linea del 5%, con la curva rossa del Tg2 che tocca la linea del 10% di share.La sfida dell'access time è vinta dalla curva blu dei Soliti ignoti che scorre fra il 15 ed il 25% di share, seguita dalla curva di Striscia la notizia che poi ...

Ascolti tv ieri - il Commissario Montalbano vs Grande Fratello | Auditel 30 aprile 2018 : Lunedì sera rovente per i dati Auditel dei principali canali del digitale terrestre. Chi sarà uscito vincitore tra Rai 1, che ha proposto una replica del Commissario Montalbano, e Canale 5, con il suo GF 2018? Non ci resta che scoprirlo in questo articolo con tutti i dati relativi agli Ascolti tv ieri. Ascolti tv ieri, 30 aprile 2018 ++DATI Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00 RAI 1. Il tragico epilogo con il piccolo clandestino, ieri ...

IL Commissario Montalbano - SU RAI 1/ Info streaming dell'episodio Il giro di boa (oggi - 30 aprile 2018) : Questa sera, lunedì 30 aprile, Rai 1 ripropone alle 21.25 l'episodio della serie "Il COMMISSARIO MONTALBANO" dal titolo "Il giro di boa". Nel cast Luca Zingaretti e Cesare Bocci.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:38:00 GMT)

Curiosità su Il giro di boa - episodio de Il Commissario Montalbano in onda il 30 aprile su Rai1 : Le Curiosità su Il giro di boa ci addentrano nel nuovo episodio in replica de Il Commissario Montalbano, in onda stasera, 30 aprile su Rai1. La puntata è stata trasmessa per la prima volta su Rai1 il 22 settembre 2005, quando ha registrato 8.800.000 telespettatori a uno share del 33,24%. L'episodio è tratto dall'omonimo libro scritto da Andrea Camilleri. Il giro di boa inizia con il ritrovamento di un cadavere galleggiante in acqua, mentre il ...

Il Commissario Montalbano/ Il giro di boa su Rai 1 il film di Alberto Sironi (oggi - 30 aprile 2018) : Questa sera, lunedì 30 aprile, Rai 1 ripropone alle 21.25 l'episodio della serie "Il Commissario Montalbano" dal titolo "Il giro di boa". Nel cast Luca Zingaretti e Cesare Bocci.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:26:00 GMT)

Il Commissario Montalbano Il giro di boa : trama replica 30 aprile : Il Commissario Montalbano Il giro di boa è il film stasera in tv 30 aprile 2018 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta il 22 settembre 2005 tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri del 2003. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Commissario Montalbano Il giro di boa: trama Durante la consueta ...