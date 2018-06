Il cittadino L ? Mai visto | ora nessuno conosce l' avvocato amico di tutti

ilgiornale

(Di domenica 17 giugno 2018) Prima era l'uomo che risolveva i problemi dei Cinque Stelle. Dove c'era una difficoltà, da quando a Livorno aveva aiutato con successo il sindaco M5s Filippo Nogarin a gestire una complicata vicenda legata alla municipalizzata dei rifiuti, piazzavano lui, Luca Lanzalone, supergenovese esperto di diritto delle società partecipate. A Roma era stato mandato per seguire il dossier stadio e piano piano aveva allargato sempre di più il suo raggio di azione, tanto da essere anche preso in considerazione per diventare premier al posto di Giuseppe Conte.Poi è arrivato il terremoto giudiziario e il "L", novello Primo Greganti, ossia il famigerato "compagno G", si è trasformato in un virus da estirpare. Adesso nel mondo pentastellato viene considerato come colui che rischia di far perdere la verginità ai Cinque Stelle, finora talmente fissati con l'onestà da sacrificare le ...