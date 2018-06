IL CASO ILVA Da Alcoa a Fca | come non si sostengono produzione e consumi

ilsussidiario

(Di domenica 17 giugno 2018) La filiera dell'automotive non se la passa bene, a causa di problemi di sovraccapacità. Ma occorre che la ricchezza generata dalla ripresa economica aiuti anche la spesa. MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:11:00 GMT)RIPRESA E POLITICA/ Tria e la spinta necessaria della spesa, di M. ArtibaniSPILLO/ Il “tribunale” per far ripartire l’economia, di M. Artibani