Il calvario di Billy | vietato olio-cannabis contro l' epilessia

(Di domenica 17 giugno 2018) Londra Un anno fa il giovaneCaldwell aveva fatto la Storia. Il ragazzino irlandese di 12 anni, affetto da una forma gravissima di, era stato il primo paziente in America a essere sottoposto a una cura a base di CBD oil, un estratto naturale della marijuana, e il primo a cui la stessa cura era poi stata prescritta dal servizio sanitario nazionale britannico. Un lieto fine? Non proprio. Dopo un anno di cura con effetti che la madre non esita a definire miracolosi, in maggio il Dipartimento per la Salute ha detto al medico curante diche non poteva più prescrivergli sostanza che nel Regno Unito continua ad essere considerata una droga di classe B e non una medicina. La signora Caldwell si è recata per acquistarla a Toronto, in Canada, Paese in cui la sua somministrazione per motivi terapeutici è legale. Al loro rientro però le autorità aeroportuali di Heathrow hanno ...